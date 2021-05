Seis puntos de recarga para vehículos eléctricos en la provincia

La Diputación de Salamanca tiene muy avanzado ya el plan para instalar puntos de recarga de vehículos eléctricos en la provincia. Concretamente, según se recoge en el informe que acaba de pasar por comisión informativa, tras un análisis técnico elaborado serán instalados en los términos municipales de Alaraz, Babilafuente, Calzada de Valdunciel, Lumbrales, Puente del Congosto y Sotoserrano.

La Diputación de Salamanca cumple de este modo con una de las enmiendas presentadas por Ciudadanos al proyecto de presupuestos de 2021 elaborado por el equipo de Gobierno y dotado con 100.000 euros.

La iniciativa no ha dejado satisfechos a todos los grupos políticos de La Salina, ya que el diputado socialista, Carlos Fernández Chanca mostró su malestar por la resolución que deja sin uno de estos puntos para la zona de Miróbriga a la que representa: “¨La comarca de Ciudad Rodrigo no merece este tratamiento. El gobierno provincial ha obviado a toda una comarca que representa nada más y nada menos que una cuarta parte de la provincia de Salamanca, donde además existen importantes líneas de comunicación entre territorios como la CL-526 que nos acerca con la provincia de Cáceres o la A-62 que nos une con el país vecino de Portugal¨. Pese a ello, no se ha considerado ninguna de estas cuestiones y ninguno de los puntos de recarga se localizará en la comarca de Ciudad Rodrigo”.

Según señalan fuentes de la Diputación de Salamanca, la razón por la que no se va a instalar ninguno de estos puntos en la comarca de Ciudad Rodrigo es que a lo largo de la autovía que conecta Salamanca con Portugal van a ser instalados varios puntos de recarga, por lo que los criterios técnicos han determinado que hay otras carreteras y localidades con mayores pioridades. La Diputación de Salamanca ha tenido en cuenta la densidad de población y otros aspectos como el turismo antes de emitir este informe.

Carlos Fernández Chanca ha solicitado “la paralización temporal del pliego mientras se incorpora, mediante trasferencia de crédito, una partida de 30.000 euros para instalar varios puntos de recarga que completen todo el mapa provincial y acabe con los territorios en sombra que el actual despliegue va a generar”.