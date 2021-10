Seis meses sin ingresos de enfermos en Béjar pese a la promesa de la Junta

La Junta de Castilla y León suma ya casi seis meses de promesas incumplidas en el hospital “Virgen del Castañar” de Béjar ya que no se ha realizado ningún ingreso de pacientes en la zona de hospitalización desde el pasado 21 de abril.

La Consejería de Sanidad, dirigida por Verónica Casado, de Ciudadanos, ejecutó el plan de desescalada en el hospital con la paulatina puesta en marcha de servicios incluida la planta de hospitalización, pero, 174 días después, aún no se han producido ingresos ya que los pacientes son derivados a Salamanca. Sacyl explica que el motivo por el que no se ingresan enfermos es por la realización de pruebas PCR y los sospechosos de estar infectados por coronavirus son atendidos en Salamanca. Sin embargo, sindicatos médicos y profesionales sanitarios hablan de falta de organización interna y de desinterés para atender esa planta por parte de los propios equipos sanitarios que trabajan en Béjar y citan un interés para que el hospital de la ciudad no funcione.