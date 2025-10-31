Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Verónica y Pedro Gutiérrez, pregoneros para el Carnaval del Toro de 2026 D. S.

Segundo anuncio del Carnaval del Toro 2026: La Peña El Caballo anuncia a Pedro y Verónica Gutiérrez Lorenzo como pregoneros

Es el segundo anuncio oficial tras el realizado por el Bolsín Taurino el pasado miércoles

D. Sánchez

Ciudad Rodrigo

Viernes, 31 de octubre 2025, 11:31

Comenta

Ciudad Rodrigo ha activado la cuenta atrás de cara al Carnaval del Toro 2026 con el anuncio, por parte de las diferentes peñas, de los encargados de los pregones previos al arranque de la gran cita farinata. La Peña El Caballo ha avanzado su apuesta para este año que serán Pedro y Verónica Gutiérrez Lorenzo, hijos de el ex matador de toro Pedro Gutiérrez «El niño de la Capea».

La vinculación de ambos con el mundo del toro «viene como se dice de cuna. Mi padre compró la ganadería de Carmen Lorenzo en 1979, así que nuestros primeros pasos fueron al lado del toro bravo. En 1987 compró la ganadería del hierro del ancla, que puso a nuestro nombre: Pedro y Verónica Gutiérrez Lorenzo, para crearnos un vínculo más fuerte con el toro bravo. fuimos los ganaderos más jóvenes en aquel momento ayudábamos en todas las labores: saneamientos, herraderos, apartados... Y el toro bravo no puede entenderse sin el caballo. Todas las tareas en el campo se realizan a caballo, por lo que nuestra conexión con el mundo del caballo viene de la mano con la del toro bravo. No podemos entender una sin la otra», detallan en la carta de presentación tras su anuncio

En el caso de la garrocha, Verónica y Pedro comenzaron en esta disciplina de pequeños con José Ignacio charro, pero no la practicaron hasta mucho más tarde. «Fue mi marido, Miguel Ángel Perera sobre 2012 quien me empezó a meter el gusanillo en la garrocha, convertida hoy en día en nuestra máxima afición», detalla la pregonera. Tal es la afición de Verónica a la garrocha que es habitual verla montada a caballo y participar en los tentaderos de machos y concursos que se realizan en su finca. Así como en todas las faenas ganaderas donde se implica personalmente.

Pedro Gutierrez, conocido como «El Capea», tomó la alternativa como matador de toros en Málaga el 16 de agosto de 2004 de mano de Javier Conde y del Juli y acaba de retirarse de los ruedos este año matando 6 toros en solitario en Guijuelo. A nivel deportivo está considerado uno de los mejores garrochistas de CyL y uno de lo más competitivo a nivel nacional . Entre los muchos galardones conseguidos destacan, por su importancia, el campeonato de Castilla y León del 2017, el nacional de Ciudad Rodrigo en 2019 o el de Tamames de este año 2025.

