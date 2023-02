“Sari”, el mirobrigense que lleva medio siglo construyendo el tablao del Carnaval del Toro

Es uno de los constructores de tablaos para el Carnaval del Toro más veteranos, una labor que le transmitió su padre, Juan Plaza, y a la que no ha faltado en este último medio siglo “ni cuando estaba destinado en Tarragona”.

¿Cómo se hace alguien constructor de tablaos?

—Es una tradición que, así es en mi caso también desde el año 1973, que los hijos reciben de sus padres con los que también aprenden cómo levantar los tablaos, aunque últimamente también son las peñas más jóvenes las que se interesan por conservar esta labor que hace tan peculiar y característica a la Plaza de Ciudad Rodrigo. Al principio teníamos uno de los grandes, pero luego vimos que nos venía mejor uno de los pequeños, el número 41, y aquí seguimos.

¿Qué le lleva a continuar la tradición?

—Al principio porque nos juntábamos los amigos y la familia y manteníamos la tradición y ahora ya con el paso de los años sigues haciéndolo, aunque algunos ya no estén o lo hayan tenido que dejar por la edad o sus circunstancias.

¿En este medio siglo no ha faltado a ningún Carnaval?

—No, ni siquiera los primeros cuatro años que estuve de cartero con destino de interino en Tarragona. A principios de año ya avisaba de que me cogía los 15 días antes del Carnaval para volver a Ciudad Rodrigo, aunque esos días me los quitaran de las vacaciones de verano.

¿Mantener y atender un tablao supone mucho trabajo?

—Sí, no es solo construirlo sino que durante los días del Carnaval hay que subir a la Plaza para controlar la entrada de la gente, aunque ahora prácticamente las poco más de medio centenar de plazas que tiene el tablao lo ocupamos la familia y los amigos, a excepción de las dos primeras tablas. Es con lo que salvamos lo que tenemos que pagarle al Ayuntamiento.

¿Cree que existe relevo generacional entre los constructores?

—En nuestro caso no porque nos hacemos mayores y en un par de años o no mucho más lo tendremos que dejar y no viene nadie detrás, pero en otros casos sí. En esto mucha culpa la tenemos los propios constructores que no facilitamos la entrada a las nuevas peñas. Este año se han dado hasta 1.500 euros por un tablao que tiene de canon 234 euros y así no entra gente nueva.