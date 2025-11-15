Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Inauguración de la muestra 'En cuerpo y Alba' en la villa ducal. EÑE

Santa Teresa, 'En cuerpo y Alba'

Inaugurada en Alba de Tormes la nueva muestra fotográfica que la catedrática Esther del Brío acompaña con coplillas en forma de versos

EÑE/ Paula Zorita

Alba de Tormes

Sábado, 15 de noviembre 2025, 20:05

Comenta

«Revestida de oro y terciopelo; su cuerpo en armonía y sosiego desprende santidad y consuelo para sus fieles albenses.» Con estos versos, la catedrática Esther del Bríopresenta 'En cuerpo y Alba', la exposición inaugurada en el salón multiusos del Ayuntamiento de Alba de Tormes, abierta al público hasta el 15 de diciembre. La muestra, ilustrada con fotografías de David Corral y Francisco Cañizal, va más allá de un recorrido visual: es una crónica sentimental del año teresiano vivido en la villa y un diario poético que captura la memoria colectiva de un municipio marcado por la figura de Santa Teresa.

Del Brío, estrechamente vinculada al mundo teresiano, explica que el proyecto nace de un impulso íntimo. «He tratado de vivir lo más cerca posible cada efeméride de este año en torno a Santa Teresa en Alba. Como profesora de la Universidad de Salamanca, lo siento muy cerca por ser la primera mujer Honoris Causa, y quería dejar mi impronta».

El recorrido se organiza en cinco paneles concebidos como capítulos de un pequeño libro visual. En cada uno, Del Brío ofrece unas coplillas que narran de forma sencilla lo vivido en cada celebración, dirigidas especialmente a los albenses.

Imagen principal - Santa Teresa, &#039;En cuerpo y Alba&#039;
Imagen secundaria 1 - Santa Teresa, &#039;En cuerpo y Alba&#039;
Imagen secundaria 2 - Santa Teresa, &#039;En cuerpo y Alba&#039;

El objetivo, afirma, es «poner en valor el papel de Santa Teresa en Alba de Tormes y también el trabajo científico e investigador que ha tenido lugar este año, más allá del ambiente cultural y turístico». Los paneles muestran esta crónica en verso acompañada de fotografías que resumen un año de devoción, cultura y comunidad, con un guiño final al nuevo Papa León XIV, «a ver si pronto viene a visitarnos», comenta la autora.

En la inauguración participaron los fotógrafos, la propia Esther Del Brío, la alcaldesa Concepción Miguélez, y miembros de la corporación municipal, el prior de los Carmelitas de Alba, Miguel Ángel González o los fotógrafos David Corral y Francisco Cañizal.

Los ayuntamientos que tengan interés en la exposición pueden reservarla en igualdad@usal, sin coste salvo el traslado.

