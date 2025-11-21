Santa Marta de Tormes, volcada en la atención a los más pequeños

Un nutrido grupo de niños, con representantes municipales del Ayuntamiento de Santa Marta, en la renovación del sello de UNICEF.

La localidad de Santa Marta de Tormes ostenta desde el año 2014 el sello de Ciudad Amiga de la Infancia, una distinción que otorga UNICEF a aquellas localidades comprometidas con los derechos de los niños y de los adolescentes, de acuerdo con la Convención de los Derechos del Niño. Un sello que además Santa Marta renovó a finales de 2023.

Con motivo del Día Mundial de la Infancia se ha previsto conmemorar esta tarde, a partir de las cinco, la fecha con una actividad para entre 6 y 15 niños.

En la cita se crearán unas gafas azules como símbolo de la mirada de los niños y las niñas; se diseñará un kit de supervivencia digital y se creará una APP de juegos. Además, también se abordarán temas específicos como la salud mental, la acción climática, etc.

En la sesión conmemorativa también se ha previsto reflexionar sobre el diseño de encuentros de participación y debatir sobre la convención de los derechos de los niños.

Entre los objetivos de la actividad, que se llevará a cabo en las instalaciones permanentes del CAI en Santa Marta de Tormes, destacan la búsqueda de la protección de los derechos de la infancia en el entorno digital, así como que los participantes debatan sobre cómo se puede lograr que las redes sociales y el entorno digital sean positivas y ayuden a la infancia.

Cabe recordar que, Santa Marta de Tormes es el único municipio de Castilla y León, de los veinte que tienen el sello 'Ciudad Amiga de la Infancia', que cuenta con una sede permanente para la realización de actividades.

Unas instalaciones municipales que se inauguraron en el 2020, en el mismo edificio que la Escuela de Música ubicado en la calle UNICEF, que cuenta con cuatro aulas repartidas entre una sala de juegos, una de nuevas tecnologías, una sala de consejeros y una de lectura.

Además el CAI amplió el pasado año el rango de edad para que los niños puedan disfrutar de las actividades, que están destinadas a niños de entre 8 y 14 años, asimismo, desde hace más de un año, se puso en marcha la ampliación de actividades, con propuestas también durante los meses de verano y la opción de disfrutar también los lunes, miércoles y viernes durante el resto del año del CAI.

Santa Marta de Tormes