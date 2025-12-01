Santa Marta de Tormes estrecha lazos con León para la promoción turística En la capital leonesa se ha estrenado un centro de interpretación de la Vida Monástica vinculado con la orden religiosa que hace 800 años tuvo presencia en Santa Marta

EÑE Santa Marta de Tormes Lunes, 1 de diciembre 2025, 18:32 Comenta Compartir

El concejal de Empleo y Formación de la localidad transtormesina, Óscar Santos, ha encabezado la expedición del Ayuntamiento de Santa Marta para asistir a la inauguración del Centro de Interpretación de la Vida Monástica en el Convento de Santa María de Carbajal de León. Santos hizo entrega de un panel explicativo del proyecto puesto en marcha en Santa Marta de Tormes, en el espacio 'Ora et Labora' en el que se describe brevemente la historia del Priorato de Santa María de la Serna y el resto de las posesiones que las Carbajalas tuvieron en Santa Marta y Salamanca.

A la inauguración de este espacio en León acudieron la madre abadesa sor Ernestina Álvarez, el Canónigo de San Isidoro, Francisco Rodríguez y el alcalde de León, José Antonio Díez. Tras las intervenciones se realizó una visita guiada al nuevo centro y finalmente se acordó seguir estrechando lazos en el ámbito cultural y turístico entre León y Santa Marta de Tormes.

Cabe recordar, que en el antiguo paraje conocido como 'La Serna del Vado', existió a finales del siglo XII el convento benedictino llamado Santa María de La Serna, considerado el origen del actual municipio de Santa Marta. Documentos custodiados en archivos oficiales y conventuales, así como investigaciones de reconocidos autores, confirman su existencia. Ahora, 800 años después, el Consistorio, con apoyo de la Junta, ha recuperado esta historia gracias al espacio expositivo 'Ora et labora, nuestra historia'.