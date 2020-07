Las actividades alternativas a las fiestas en Santa Marta

Santa Marta no disfrutará de sus fiestas patronales este año. Una noticia que, aunque era algo esperado, no deja de ser una sorpresa y decepción para los vecinos, sobre todo para las peñas y los jóvenes, que esperan estos días especiales del año. No obstante, es una decisión acorde a la situación de crisis sanitaria en la que estamos inmersos y desde el Consistorio apelan a la comprensión y sensibilidad para evitar riesgos.

Así lo reconoció ayer el alcalde de Santa Marta, David Mingo, en el pleno ordinario, donde, ante la insistencia de la oposición para obtener una respuesta clara aseguró la suspensión de las fiestas patronales de la localidad que habitualmente se celebran durante la última semana del mes de julio.

A pesar de las dudas iniciales y tras valorar la posibilidad de organizar los festejos, el Consistorio acatará la decisión de la Junta de Castilla y León que obliga a la suspensión de las fiestas con el fin de evitar aglomeraciones de gente y prevenir la propagación del virus.

De esta manera, el primer edil reconoció que “no se van a poder celebrar las fiestas como eran antes ni como estábamos acostumbrados”, pero insistió en que “se va a buscar una alternativa con actividades culturales y de ocio para esos días”.

Así, desde el Consistorio se informará y se dará a conocer a las peñas y la población en general los detalles de los preparativos y actividades que se van a organizar para ofrecer una completa propuesta de ocio para los vecinos y que sirva para compensar la ausencia de fiestas propiamente dichas este año.

Una programación alternativa que incluirá actuaciones culturales y de ocio al aire libre para todos los públicos y que permitirá plantear a los vecinos actividades para disfrutar de las ‘no fiestas’ en un ambiente de convivencia, respetando las distancias de seguridad y con las medidas sanitarias exigidas, que se completarán con el programa de cine al aire libre y los baños en las piscinas como propuestas estivales.