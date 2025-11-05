Santa Marta suma un nuevo desfibrilador y ya cuenta con 9 espacios protegidos Repartidos por la localidad y en un coche de la Policía Local hay 14 aparatos

EÑE Santa Marta de Tormes Miércoles, 5 de noviembre 2025, 20:05

La Casa Consistorial de Santa Marta se ha convertido en el noveno espacio cardioprotegido del municipio con la incorporación de un nuevo desfibrilador externo automático (DEA) que ya forma parte del equipamiento de las dependencias municipales. Con este nuevo desfibrilador son ya 14 los dispositivos distribuidos en diferentes instalaciones deportivas, de ocio y municipales. En concreto, esta última incorporación se suma al desfibrilador del centro de salud, de las dependencias de Protección Civil y Policía Local respectivamente, de los pabellones María Santos y Francisco Samaniego «Fay» y el campo de fútbol Alfonso San Casto.

Además, uno de los vehículos de la Policía Local está equipada con un desfibrilador, así como la zona deportiva de la avenida Valladolid que cuenta con tres dispositivos, y el Centro Comercial El Tormes que cuenta con tres. Como explicó el concejal de Protección Civil, Jesús Hernández, «garantiza una respuesta rápida y eficaz ante casos de paradas cardiorrespiratorias en los que el tiempo es vital».