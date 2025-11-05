Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Asistentes al curso para aprender a usar el desfibrilador. EÑE

Santa Marta suma un nuevo desfibrilador y ya cuenta con 9 espacios protegidos

Repartidos por la localidad y en un coche de la Policía Local hay 14 aparatos

EÑE

Santa Marta de Tormes

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 20:05

Comenta

La Casa Consistorial de Santa Marta se ha convertido en el noveno espacio cardioprotegido del municipio con la incorporación de un nuevo desfibrilador externo automático (DEA) que ya forma parte del equipamiento de las dependencias municipales. Con este nuevo desfibrilador son ya 14 los dispositivos distribuidos en diferentes instalaciones deportivas, de ocio y municipales. En concreto, esta última incorporación se suma al desfibrilador del centro de salud, de las dependencias de Protección Civil y Policía Local respectivamente, de los pabellones María Santos y Francisco Samaniego «Fay» y el campo de fútbol Alfonso San Casto.

Además, uno de los vehículos de la Policía Local está equipada con un desfibrilador, así como la zona deportiva de la avenida Valladolid que cuenta con tres dispositivos, y el Centro Comercial El Tormes que cuenta con tres. Como explicó el concejal de Protección Civil, Jesús Hernández, «garantiza una respuesta rápida y eficaz ante casos de paradas cardiorrespiratorias en los que el tiempo es vital».

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Bonoloto deja un buen pellizco en un pueblo de Salamanca
  2. 2 Indignación en Pelabravo por la destrucción de las ruinas del castillo de la Torre Mocha
  3. 3 Viento, lluvia, tormenta o granizo: por qué está bajo aviso amarillo cada zona de Salamanca
  4. 4 Cuatro salmantinos presentes en la lista Forbes 2025
  5. 5 Oposición contra la instalación de una fábrica de explosivos: «No va a haber un polvorín en el pueblo»
  6. 6 Anciana a la fuga: la mujer de 88 años acusada de amenazar con dos cuchillos a su hijo en Alba da plantón a la juez y esta la pone en busca
  7. 7 La Guardia Civil intercepta a un hombre con 180 kilos de cobre en Vitigudino
  8. 8 El policía de Ávila acusado de matar a su madre de 93 años y tirar el cadáver en una cuneta, en Topas y bajo vigilancia las 24 horas del día
  9. 9 La Junta abre un expediente de infracción contra el vecino que derribó las ruinas del castillo de la Torre Mocha
  10. 10 Las cabañuelas alertan con su refrán para esta semana: «Por San Martino mata tu cochino, coge la piña y...»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Santa Marta suma un nuevo desfibrilador y ya cuenta con 9 espacios protegidos

Santa Marta suma un nuevo desfibrilador y ya cuenta con 9 espacios protegidos