Santa Marta reparte un centenar de contenedores de carga lateral por el municipio tras su reacondicionamiento Los trabajos realizados incluyen desde el desmontaje hasta la limpieza

EÑE Santa Marta de Tormes Miércoles, 29 de octubre 2025, 19:33 Comenta Compartir

El Consistorio de la localidad de Marta de Tormes, a través de la Concejalía de Medio Ambiente, está distribuyendo por distintos puntos del municipio un total de un centenar de contenedores de carga lateral que se están acondicionando y reparando para seguir dando servicio a la población.

Este tipo de contenedores de carga lateral, combinados con los camiones de recogida de basura, tienen una sistema específico que hace que toda la basura que contiene el contenedor termine en el camión y no haya esparcimiento en vía pública, algo que redunda en el mantenimiento de la limpieza de la calles del municipio transtormesino.

En concreto, el Consistorio ha invertido en estos trabajos más de 17.000 euros que se han sufragado con cargo al Fondo de Cohesión Territorial de la Junta de Castilla y León.

En primer lugar, se están llevando a cabo los trabajos necesarios para la limpieza de los contenedores mediante un sistema que emplea agua a presión para esta finalidad, para después poder llevar a cabo el desmontaje, tanto de las tapaderas como de las armaduras. Posteriormente, se ha previsto llevar a cabo el soldado de las pletinas de refuerzo de los contenedores que son metálicos.

Tras el soldado de los refuerzos para los puntos más críticos llegará las etapas de trabajo en las que se ha previsto llevar a cabo la instalación de las gomas, así como el cambio de los amortiguadores y los cables. Una vez llevado a cabo estos recambios de piezas se colocarán los pasadores y los muelles de los cables.

Además, se están llevando a cabo las reparaciones de los golpes de los contenedores y el pintado de los mismos, para después volver a incorporar los carteles de seguridad, prohibición de determinado tipo de vertidos y las indicaciones del tipo de residuo que admiten cada uno de los mismos.

«Los contenedores están preparándose para seguir dando el servicio a los vecinos», afirmó la edil responsable del área de Medio Ambiente, Marta Labrador, «ya se están devolviendo, paso a paso, a sus respectivas ubicaciones tras su puesta a punto y se está haciendo con los contenedores en un estado óptimo parta la recogida y clasificación de residuos».