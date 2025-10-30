Santa Marta renueva su apoyo al plan de Educación de Calle de Cruz Roja El proyecto está dirigido a destinado a adolescentes y jóvenes en situación de riesgo

El Consistorio de Santa Marta de Tormes ha renovado el convenio con Cruz Roja para financiar el proyecto de Educación de Calle destinado a adolescentes y jóvenes en situación de riesgo. Económicamente se dota al acuerdo con 4.000 euros con los que voluntarios y profesionales de Cruz Roja abordarán la situación de estos vecinos de la localidad de entre 12 a 18 años.

Analizar sus necesidades, prevenir conductas de riesgo y acompañarlos en su desarrollo personal y comunitario son algunos de los procesos que se desarrollan con ellos. Javier Cembellín, presidente de la asamblea local de Cruz Roja, ha recordado que el pasado año «se trabajó con hasta 22 jóvenes que se beneficiaron de esta ayuda».

Por su parte el alcalde, David Mingo, ha afirmado, «este es un dinero invertido en la juventud de Santa Marta para conocer sus necesidades, problemas y dificultades».