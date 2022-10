Santa Marta regula los precios de la Escuela Municipal para su gratuidad

El Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes aprobó con 15 votos a favor y una abstención, la modificación de la ordenanza que regula la tarifa de los servicios de la Escuela Municipal para adherirse a la gratuidad que la Junta ha aprobado este año para la escolarización de los niños de 2 a 3 años. En concreto, el Consistorio ha tenido que adaptar los precios tasando las tres horas que faltaban hasta completar la jornada de ocho horas que cubre la Escuela Infantil del municipio, ya que, la gratuidad es de cinco horas.

Se trata del servicio de madrugadores y el de tardes en el colegio que, para estos alumnos que se benefician de la gratuidad, ha quedado fijado en 58,12 euros al mes. Según indicó la concejal de Hacienda, Chabela de la Torre, “garantiza la equidad fiscal” con aquellas familias que no se benefician de la nueva medida de la Junta. Esta gratuidad no incluye los meses de julio y agosto, ni aquellos días festivos marcados en el calendario escolar como no lectivos. Para este caso, el precio se ha establecido en 4,85 euros por día.

Por otro lado, la Corporación aprobó de forma unánime un plan de medidas antifraude en relación a los fondos provenientes del Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia. El plan se estructura en torno a los cuatro elementos claves del denominado “ciclo antifraude”: prevención, detección, corrección y persecución. Según señaló la edil del área, Silvia González, “se busca, precisamente, establecer los principios y las normas que serán de aplicación y observancia en materia antifraude, anticorrupción y a fin de evitar los conflictos de intereses”.

En cuanto a las mociones presentadas por el grupo socialista, para crear un plan de ayudas dirigido a deportistas locales, y la de la concejala de Santa Marta Decide, para el desarrollo de acciones contra el acoso escolar y el ciberbullying, no salieron adelante. La primera porque “excede nuestras competencias”, indicó la edil de Deportes, Silvia González. Algo que secundó el alcalde, David Mingo, al recordar la gran apuesta del Ayuntamiento por el deporte con la “continua dotación de material e instalaciones que se han habilitado en Santa Marta”. Y la segunda, porque “ ya hay en marcha campañas de sensibilización e incluso hemos sido pioneros y premiados por actuaciones en ese sentido”, puntualizó el concejal de Educación, Francisco Miguel García.