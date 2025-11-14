Santa Marta presenta una apuesta pionera por el turismo inclusivo El municipio reformula su oferta turística favoreciendo la accesibilidad universal. Un nuevo portal web reune todos los recursos pensando en todas las edades y capacidades. El alcalde, David Mingo, plantea como meta avanzar hacia un turismo sin barreras

Roberto Zamarbide Valladolid Viernes, 14 de noviembre 2025, 18:04 Comenta Compartir

Santa Marta de Tormes ha vuelto a estar presente este año en la Feria Internacional de Turismo de Interior (INTUR), en Valladolid, a través del Patronato Provincial de Turismo de Salamanca, para mostrar una oferta turística renovada y centrada en la accesibilidad universal. El alcalde, David Mingo, acompañado por el concejal de Turismo, Juan Carlos Bueno, presentó la propuesta 'Santa Marta. Destino accesible y experiencial', un proyecto con el que el municipio quiere “llegar un poco más allá, aprovechar el turismo existente y atraer nuevos visitantes”, ofreciendo herramientas que permitan a cualquier persona recorrer el municipio “a su ritmo, sin perderse nada y de manera inclusiva”.

El regidor explicó que el objetivo es avanzar hacia un auténtico "turismo sin barreras" mediante recursos digitales dinámicos y accesibles que transformen la experiencia turística. En este marco, se ha creado la web www.santamartaccesible.com, donde se aloja todo el material que conforma la iniciativa, así como un folleto y un vídeo promocional, y que está completamente adaptada a las necesidades de personas con discapacidad auditiva, visual o con dificultades cognitivas. El material disponible se presenta en formatos frescos, visuales y muy fáciles de comprender, de modo que cualquier visitante —ya viaje en familia, en pareja, con amigos o en solitario— pueda disfrutar de una visita completa y autónoma.

Para facilitar ese recorrido libre, el Ayuntamiento ha instalado códigos QR adaptados junto a los principales recursos turísticos del municipio. A través de ellos, una persona con discapacidad visual o auditiva puede acceder a contenidos sobre arte urbano, naturaleza o actividades de aventura, “viviendo la cultura, el arte y la naturaleza de Santa Marta desde una perspectiva diferente, adaptada a su ritmo y con todas las facilidades”, subrayó Mingo.

Cuatro bloques

El proyecto se articula en torno a cuatro bloques temáticos —Santa Marta Artística, Santa Marta Natural, Santa Marta Motera y Santa Marta Familiar— integrados en una Oficina de Turismo Virtual. Cada apartado ofrece vídeos explicativos que permiten conocer los lugares imprescindibles del municipio de manera ágil, atractiva y accesible, haciendo que el visitante entre en contacto con el destino desde el primer momento.

Uno de los recursos más innovadores son las audioguías interactivas y accesibles, desarrolladas en Lectura Fácil, con descripciones para personas con discapacidad visual, subtítulos y Lengua de Signos Española (LSE), además de versiones adaptadas al inglés. Estas audioguías acompañan al visitante en su paseo por la Isla del Soto y en el recorrido por los murales más emblemáticos del municipio, combinando historia, cultura y creatividad. “Fuimos pioneros en la provincia en este tipo de arte urbano, por el que seguimos apostando como un atractivo que forma parte de nuestra identidad”, recuerda el alcalde.

A estas herramientas se suman las Aventuras Gamificadas, diseñadas para su realización autónoma al aire libre, sin horarios y pensadas para distintos perfiles de visitantes. Pueden descargarse desde cualquier dispositivo o recogerse en la Oficina de Turismo. Se presentan en tres modalidades: Detectives en acción, orientada al público infantil; Santa Marta Urban Escape, ideada para jóvenes curiosos; y Santa MartaXplora, dirigida a adultos aventureros. Ninguna de estas rutas comparte paradas entre sí, lo que permite que familias o grupos puedan recorrerlas juntos, pero cada uno viviendo su propia experiencia adaptada.

Todo el proyecto, desde las audioguías hasta los vídeos de la oficina virtual y las aventuras gamificadas, ha sido diseñado como un conjunto de recursos accesibles e internacionales, abarcando accesibilidad sensorial y cognitiva. Para garantizar su validez, ha sido revisado por entidades con larga trayectoria en la atención a personas con discapacidad, como Asprodes Plena Inclusión Castilla y León y la Asociación de Padres de Niños Sordos de Salamanca (Aspas). Además, los códigos QR instalados en la vía pública cuentan con la validación de la ONCE en Salamanca.