Los premiados, en el salón de plenos de Santa Marta de Tormes. EÑE

Santa Marta premia la capacidad artística de los más pequeños

El salón de plenos ha acogido la entrega de premios del concurso de collage

EÑE

Santa Marta de Tormes

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 19:48

Los concejales de Educación y Turismo y Comercio, Juani Rubio y Juan Carlos Bueno, respectivamente han recibido en el Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes a los niños que han participado en el concurso 'Un Collage con Martín Gaite'.

Con esta iniciativa el Consistorio y los centros educativos del municipio transtormesino se han sumado a las celebraciones por el centenario del nacimiento de la escritora salmantina con la creación de diferentes obras utilizando la técnica del collage de carácter artístico y plástico y que se basa en pegar y combinar diferentes elementos Además, se ha reconocido la labor del CEIP Carmen Martín Gaite con un obsequio a su directora, Marta Sánchez.

El jurado ha valorado la composición visual, la creatividad y originalidad, la relación con el tema, el uso de materiales y el esfuerzo.

Los vencedores de 1º y 2º de Educación Primaria han sido: Mateo Ramos, Iris Martín y Lidia Hernández. En la categoría para 3º y 4º de Educación Primaria se han impuesto Emma Vaquero, Ander Ruano y Eder Curto. En la categoría de 5º y 6º de Educación Primaria los premiados han sido: Lola Domínguez, Virginia Miranda y Daniela Domínguez.

El Ayuntamiento ha querido agradecer el trabajo realizado por todos los participantes entregando un diploma personal acreditando su participación.

