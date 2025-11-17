Santa Marta mejora la imagen del entorno del río Tormes

EÑE Santa Marta de Tormes Lunes, 17 de noviembre 2025, 18:45 Comenta Compartir

Con el objetivo de mejorar uno de los entornos naturales más transitados por los vecinos de Santa Marta de Tormes, el Ayuntamiento ha iniciado las labores de acondicionamiento de la ribera del Tormes en el Sector 2, a la altura de la avenida de La Serna y del paseo del Parque Fluvial. En este sentido, los trabajos se están ejecutando gracias a una cuadrilla de operarios desempleados contratados mediante la subvención MONTEL de la Diputación de Salamanca, una ayuda destinada a reforzar el mantenimiento ambiental y adecuación de infraestructuras de uso público.

De esta forma, el Consistorio busca, con esta intervención, continuar la línea de actuaciones desarrolladas en los últimos años para poner en valor el entorno fluvial y facilitar su uso ciudadano. Tal como ha recordado la concejala de Medio Ambiente, Marta Labrador: «En los últimos años el Ayuntamiento ha acometido actuaciones para poner en valor las zonas verdes que se encuentran junto al río. Se han generado sendas para el tránsito peatonal y para el uso y disfrute de los vecinos, ya que nuestro propósito es mantener en las mejores condiciones estos espacios de gran valor ambiental con los que cuenta Santa Marta».

Así, el proyecto contempla el acondicionamiento de una superficie de 500 metros cuadrados distribuida a lo largo de dos kilómetros de longitud y 25 metros de ancho. En concreto, los operarios retirarán maleza, vegetación innecesaria y árboles en mal estado o enfermos, con el objetivo de mejorar la seguridad del entorno, favorecer el crecimiento saludable de la vegetación autóctona y garantizar la accesibilidad de las sendas que discurren junto al río. Estas labores resultan fundamentales para preservar la calidad ambiental de un enclave muy frecuentado por los vecinos.

Por otro lado, Labrador también ha destacado la importancia de aprovechar cada oportunidad de financiación para continuar impulsando la conservación del patrimonio natural del municipio. En este sentido, ha subrayado: «No solo actuamos con fondos propios, sino que solicitamos todas aquellas ayudas que nos llegan de otras administraciones». La subvención MONTEL, impulsada por la Diputación de Salamanca y financiada por la Junta de Castilla y León, ha respondido a este propósito, ya que su principal finalidad consiste en promover el mantenimiento ambiental en toda la provincia