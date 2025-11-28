Santa Marta incrementa en 1,3 M€ sus inversiones en obras públicas Renovará redes de agua, luminarias y pavimentación en la urbanización La Fontana. Se va a adquirir un local de mil metros cuadrados para el nuevo museo de automoción

La sesión plenaria del Consistorio de Santa Marta de tormes ha dado luz verde, por unanimidad, a la incorporación de 1,3 millones de euros del remanente de tesorería al capítulo de inversiones municipales.

Así, la urbanización La Fontana, que cuenta con más de dos millares de residentes, será la destinataria de buena parte de esta inyección económica. En concreto, se han presupuestado 654.938 euros para el asfaltado de distintas calles de la urbanización, como por ejemplo, tres tramos de la avenida de Edimburgo, la avenida de La Fontana y la de La Serna, además del paseo Parque Fluvial y se añadirán a estos trabajos otras 13 calles.

Unos trabajos a los que, como adelantó el alcalde, David Mingo, «hay que añadir también el asfaltado de Átyka, una obra que ya está adjudicada y que comenzará en breve».

Además, se renovación tuberías en los tres tramos de la avenida de Edimburgo y las avenidas de La Fontana y La Serna, con un presupuesto de 477.688 euros. Algo que como remarcó Mingo: «Se suma a los proyectos de renovación de tuberías en Aldebarán, Villas de Valdelagua, y Barrio del Carmen». Asimismo, para la mejora de servicios en La Fontana, el Ayuntamiento realizará una inversión de 46.000 euros para renovar las luminarias de las zonas habitadas de la urbanización.

Como explicó el alcalde, «la renovación de las luminarias ha sido una demanda generalizada y recurrente de los vecinos ya que esta urbanización fue la primera en la que se incorporó la tecnología LED, y de eso ya han pasado unos años. Los sistemas se han modernizado por lo que instalaremos el alumbrado más óptimo en lo que respecta, tanto a las condiciones lumínicas, como a la eficiencia energética».

En el bloque de inversiones también se ha previsto la adquisición de un local de mil metros cuadrado en la calle Antonio Machado por un importe de 127.000 euros. Este local permitirá incrementar el patrimonio municipal y además ejecutar una inversión de 250.000 euros de la Junta que se ha concedido al municipio para poner en marcha el proyecto «joyas del motor», que será un futuro museo de automoción.