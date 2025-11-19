Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

La última actuación de la Orquesta Kronos, en la carpa de Navidad de Santa Marta. EÑE

Santa Marta despedirá 2025 con la verbena de Nochevieja de la orquesta Kronos

La cita será en la carpa de la plaza Tierno Galván hasta las 6 de la madrugada. La formación musical ya actuó en el fin de año de 2023 en la localidad

EÑE

Santa Marta de Tormes

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 06:45

Comenta

Las primeras actividades que se van conociendo del bloque de propuestas de ocio que se desarrollarán durante las Navidades en la localidad de Santa Marta de Tormes, organizadas por el Ayuntamiento transtormesino, incluyen la tradicional verbena de la noche de fin de año.

Así, volverá a la localidad la orquesta Kronos, que ya fue la encargada de ponerle música a la Nochevieja de 2023.

En este caso, la celebración del día 31 arrancará pasada la medianoche y como estreno del 1 de enero de 2026 en la carpa que se ha previsto instalar en la plaza Tierno Galván, en su emplazamiento habitual de cada Nochevieja.

La formación musical se ha previsto que suba al escenario en esta actuación un total de 8 componentes que serán los encargado de animar la celebración hasta más allá de las seis de la mañana.

La fiesta contará con un grupo de profesionales en el que habrá cuatro cantantes femeninas, dos cantantes masculinos y cuarteto rítmico), altavoces de 20.000W, Iluminación de 80.000W y robótica. El Consistorio transtormesino se ha asegurado la exclusividad de este grupo musical para la primera fiesta de 2026 con una aportación de algo más de 15.000 euros.

Cabe recordar, que la orquesta Kronos es una de las veteranas en el panorama artístico de la provincia , puesto que ha celebrado este verano cuatro décadas sobre los escenarios y lo ha festejado poniendo en marcha un espectáculo renovado y una introducción musical con la que rinde homenaje a las canciones de las últimas décadas.

Asimismo, la formación musical ha incorporado, para sus actuaciones estivales, un camión más grande, más equipo y más iluminación, algo que ha supuesto una renovación absoluta con la finalidad de acomodarse a los nuevos tiempos. Ellos saben que una de las claves de su éxito, es su capacidad de adaptación a los nuevos públicos, algo esencial y que les ha hecho ser capaces de haberse mantenido tantos años sobre los escenarios.

