Santa Marta aprueba el «basurazo», que subirá 2,89 euros al mes al 70% de sus vecinos La medida ha salido adelante «por imperativo legal» y con moción de rechazo del PP

EÑE Santa Marta de Tormes Jueves, 30 de octubre 2025, 19:03 Comenta Compartir

La sesión plenaria de Santa Marta de este jueves ha supuesto el levantamiento del reparo en los expedientes de productividad y gratificaciones a los empleados públicos, algo a lo que se ha sumado a la aprobación inicial de la modificación de diversas ordenanzas para el año que viene, siendo la más destacada la conocida como «basurazo», algo obligatorio debido a la trasposición de la normativa europea.

La medida ha quedado aprobada con los votos del PP, «por imperativo legal», tal como matizaron desde el grupo político, «nos obliga la normativa». La subida en el caso de Santa Marta será lineal y la media supondrá 2,89 euros mensuales para las 5.597 viviendas en bloque de la localidad que son el 70% con de las que hay en total en el municipio. Del 30% restante un 23% son chalés y el 7% lo conforman distintos tipos de empresas y negocios.

«No nos han dado para la aplicación de la ordenanza ninguna referencia sobre cómo hacerla», ha apuntado el alcalde, David Mingo, «y el dinero recaudado va a las arcas del Gobierno Central, no a las municipales. No hay mecanismos para saber cuánto contamina cada persona y para evitar una mayor litigiosidad se ha aplicado el estudio de costes previo. En Santa Marta estábamos asumiendo una parte de los costes de la partida desde las arcas municipales y ahora es obligado cobrar el 100% a los vecinos, algo que rompe la autonomía municipal».

La edil de Economía, Silvia González, ha indicado: «Los técnicos llevan un año buscando la mejor forma de aplicar esta legislación que es una locura y nos hemos decidido por seguir el modelo de Salamanca capital. La postura del Consistorio es la misma desde hace 13 años: congelación de impuestos hasta que nos veamos obligados a hacerlo como es este caso». Por su parte, la edil de Santa Marta Decide, Carmen Cabrera, ha votado en contra de la modificación de ordenanzas, «porque la tasa de basura me parece injusta. Casi duplica la tasa a todos los vecinos independientemente de los metros de su casa y su situación económica».

En contra también se ha manifestado la edil de Vox, Ana Carmen Toledano: «Es una medida del fanatismo climático de los burócratas de Bruselas», ha aseverado. Los dos ediles del PSOE se han abstenido, «porque se vota el conjunto de las ordenanzas. Si fuera por separado habríamos votado a favor», han resaltado.

Moción por las viviendas de la Guardia Civil

Por otro lado, se han votado 2 mociones del PP, una de rechazo al «basurazo», que también ha apoyado la edil de Vox, en tanto que el resto se han abstenido. La segunda ha sido unánime para exigir las viviendas y la ampliación del cuartel de la Guardia Civil.