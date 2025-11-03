Santa Marta acoge, hasta final de marzo de 2026, una muestra de 40 grabados de tauromaquia de Goya Las piezas datan de 1816 y junto a ellas hay 5 litografías que el artista realizó en Francia. Es una de las series de grabados más complejas desde el punto de vista artístico y técnico

El desembarco de la magna muestra de grabados sobre tauromaquia que Goya realizó en 1816 supone un nuevo híto para las exposiciones que han llegado hasta el momento al Museo del Grabado de Santa Marta de Tormes.

Cuarenta grabados y cinco litografías, que el genio zaragozano realizó en Francia cuando ya superaba los 80 años de edad, conforman esta muestra que se podrá visitar, de manera gratuita, hasta el 29 de marzo del año entrante.

Las piezas corresponden a una de las series de grabados más significativas de su producción y una de las más complejas desde el punto de vista artístico, técnico y simbólico.

El alcalde, David Mingo, acompañado del comisario de la muestra, José Fuentes, ha subrayado que esta exposición, que lleva por título 'La Tauromaquia de Goya', es una magnífica oportunidad para conocer la obra de uno de los grandes maestros de la historia del arte mundial y visitar el Museo del Grabado de Santa Marta, único en Castilla y León.

Asimismo, ha destacado que «este centro ha acogido colecciones de gran nivel, como la que se expone ahora, con trabajos de reconocidos artistas como Salvador Dalí o Giovanni Battista Piranesi».

El alcalde ha agradecido la colaboración con el Ayuntamiento de Ribeira y su alcalde, Luis Pérez, presidente del patronato del Museo de Artes de Grabado y Estampa Digital de Ribeira, con el que el Ayuntamiento de Santa Marta firmó un convenio que facilita el intercambio de colecciones entre ambos museos destinados a la disciplina del grabado.

El comisario de la exposición, José Fuentes, ha explicado que la serie de grabados que se muestran en el Museo del Grabado de Santa Marta de Tormes se publicó en 1816 y las litografías en 1825.

La serie de grabados constaría inicialmente de 33 estampas, aunque posteriormente se ampliaría a 40, que son la colección completa que se muestra en esta exposición, además de 5 litografías realizadas en Burdeos y Francia en 1825. En este sentido, ha concretado que en total la exposición del Museo del Grabado cuenta con 45 obras, a las que hay que sumar una serie de grabados reproducidos de Antonio Carnicero, artista salmantino que servirá de referencia a Goya para realizar su Tauromaquia.

La visión de Goya sobre la fiesta taurina

La Tauromaquia de Goya, ha detallado el comisario de la muestra, «relata la historia y evolución de la de la fiesta taurina, desde sus orígenes hasta los toreros contemporáneos a Goya». En concreto, se pueden encontrar algunos temas representativos como el famoso Martincho poniendo banderillas al quiebro, que muestra la destreza y locura del torero; El Cid Campeador lanceando otro toro en presencia del rey Alfonso el Sabio, que conecta el toreo con la historia heroica española; Desgracias acaecidas en el tendido de la plaza de Madrid, donde el público también sufre la tragedia, o la titulada Valor varonil de la célebre Pajuelera en la de Zaragoza, que introduce figuras femeninas, mostrando que el valor y la brutalidad no son exclusivos del hombre.

Horarios y visitas guiadas

Cabe recordar que la exposición puede visitarse hasta el 29 de marzo de 2026 en el museo situado en el edificio Enrique de Sena de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 horas y por las tardes de 16:30 a 19:30 horas de miércoles a sábados y el domingo por la mañana de 11:00 a 14:00 horas y se pueden solicitar visitas guiadas.