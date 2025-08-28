San Gil baña de color Puebla de Yeltes

S. Dorado Jueves, 28 de agosto 2025, 05:00 Compartir

Las fiestas en honor a San Gil inundan Puebla de Yeltes de un ambiente de júbilo y celebración constante, y destacan, además de por su variedad, por contar con inusitadas actividades y concursos, comenzando hoy con el caballo cagón: en el Teso, un terreno delimitado y dividido en parcelas, se suelta un caballo. El terreno cuenta con mil parcelas de la misma dimensión. Si los excrementos del caballo caen en una parcela no vendida, el premio, de 400 euros, se destinará a la Comisión de Fiestas. Mediante la venta de papeletas, se asigna una parcela de manera aleatoria a los participantes.

También el beer pong, muy popular entre la juventud, pone de manifiesto el espíritu festivo de Puebla de Yeltes. Todas las generaciones tienen su espacio en la programación, que cuenta con encuentros siempre exitosos como el desfile de disfraces en el que las peñas muestran sus más originales creaciones y su implicación por San Gil.

Los más pequeños cuentan con Divertilandia, rampas de agua, cabezudos y carretones, es decir, todo lo necesario para un disfrute pleno. La tradición, como es natural, no se puede descuidar, y la devoción al patrón queda plasmada mediante la liturgia y la procesión con el santo. Además, Puebla cuenta con su propia Loa, una representación que exhibe con mimo.

También hay lugar para los mozos más valientes, con una capea de vaquillas, y las verbenas y discotecas nocturnas hacen vibrar cada jornada hasta el amanecer. Para garantizar citas interesantes para todos, las sevillanas alternan con una fiesta temática y muchas sorpresas. Tampoco puede faltar la comida popular, a base de paella y carne, una cita ineludible en la que todo el pueblo y los hijos del municipio se unen para compartir una tarde apacible. Las peñas, alma de San Gil, ponen la nota de color, y de hecho es la peña El Descontrol la responsable de pregonar las fiestas de San Gil de 2025, fechas marcadas en el calendario de todos los vecinos.

Ampliar Félix Redondo, alcalde: «Al fin ha llegado la fibra óptica» El ritmo no cesa ningún día de fiestas en Puebla, y tampoco lo hace el Ayuntamiento, con Félix Redondo al frente. Las prioridades, renovar las infraestructuras básicas, y por lo tanto primordiales. ¿Qué cabe esperar de estas fiestas? —Las fiestas siguen la programación habitual de todos los años, en general todos los actos son muy concurridos. ¿Qué actuaciones se han llevado a cabo últimamente, y en qué se trabajará próximamente? —Nos hemos volcado con el cambio de la red de abastecimiento, que es algo que queremos hacer por completo, y que se va ejecutando poco a poco con los Planes Provinciales. Nos quedan un par de calles todavía, y siempre surge algún imprevisto, pero es algo necesario, ya que son muy antiguas, tienen cincuenta años. El presupuesto es limitado así que no se pueden hacer grandes cosas, pero cabe señalar que es importante tener buenas comunicaciones; en este sentido, la carretera está al fin arreglada, tan solo falta un tramo, y hay que destacar que en breves contaremos con fibra óptica; ya están con la instalación. Esto implica que la gente podrá venir temporadas largas, teletrabajar... Por lo demás, tenemos como prioridad el asfaltado de las calles a medida que se va haciendo el cambio de redes. ¿Qué mensaje desea dar de cara a las fiestas? —Que se diviertan, y que tengamos cuidado con el tema de los incendios, ya que todo está muy seco, y podríamos tener una tragedia.

EL PROGRAMA

JUEVES

17:00 h. Caballo cagón.

19:00 h. Beer pong.

VIERNES

11:00 h. Juegos infantiles, cabezudos y carretones.

19:00 h. Desfile de disfraces.

22:30 h. Teatro La Loa de San Gil.

23:30 h. Pregón peña El Descontrol.

00:00 h. Disco móvil Full Dance.

SÁBADO 30

12:00 h. Divertilandia.

16:00 h. Rampa de agua.

19:00 h. Fiesta temática.

00:00 h. Macrodiscoteca Mandala.

DOMINGO 31

12:30 h. Sevillanas.

18:30 h. Capea de vaquillas.

00:00 h. Orquesta Marsella.

LUNES 1

08:00 h. Alborada con tamborilero.

12:30 h. Misa, procesión y convite.

18:00 h. Grupo flamenco Maracay.

00:00 h. Orquesta Malibú Show.

MARTES 2

15:00 h. Paella y carne para todos.