Salvatierra de Tormes y Monleón optarán a convertirse en BIC en la categoría de conjunto histórico Los consistorios dan pasos en este sentido dada la riqueza patrimonial que conservan ambas localidades

Martes, 28 de octubre 2025

Las localidades de Salvatierra de Tormes y Monleón se encuentran dando los pasos para conseguir la declaración de sus cascos urbanos como Bien de Interés Cultural (BIC) en la categoría de conjunto histórico con el objetivo de seguir profundizando en las medidas de protección de su patrimonio.

En el caso de la localidad ribereña del Tormes, los recientes descubrimientos en una necrópolis visigoda, que ya analizan el Museo de Salamanca y los arqueólogos de la Junta de Castilla y León, han relanzado las posibilidades de conseguir esta declaración. Salvatierra de Tormes cuenta con unas características únicas en cuanto a su patrimonio, que sufrió en algunos casos las expropiaciones del siglo pasado para la construcción del pantano de Santa Teresa. Paradójicamente, esas expropiaciones supusieron también que el entramado urbano y parte de la arquitectura se mantuviera tal y como se planeó y no sucumbiera de forma generalizada a nuevas construcciones, como sucedió en localidades del entorno.

La necrópolis visigoda, con los últimos descubrimientos, suponen además un elemento diferenciador, que se suma a la riqueza patrimonial del casco urbano con elementos como la iglesia de Nuestra Señora de Monviedro, La Alhóndiga, el arco de la sinagoga, la casa del Corregidor y otras edificaciones del entorno, así como el castillo de la Mora encantada o la puerta de la Villa y los restos de muralla.

Según confirma el alcalde, Eusebio García, se están dando los pasos previos a la redacción de la memoria BIC como consecuencia de esos últimos descubrimientos: «Ahora mismo estamos tratando de resolver el informe que emitió la Junta de Castilla y León a raíz del dintel visigodo que apareció. Tenemos que ir cumpliendo esos requisitos, sobre todo para legalizar el futuro museo, y estamos pendientes del resultado del estudio de la piedra visigoda que se llevó el Museo Provincial de Salamanca. También de que la Junta autorice la excavación de lo que creemos que es el sarcófago en la zona de la necrópolis. Estamos en marcha con ello y, una vez que siga, la idea es encargar la memoria a un arquitecto autorizado para iniciar los trámites del tema de Bien de Interés Cultural que, previsiblemente será ya para 2026». El Consistorio tiene intención de seguir adelante con el proceso y, como confirma el propio alcalde, si todo sigue según lo previsto, el año que viene se contaría con dotación presupuestaria para llevar a cabo esa memoria. Salvatierra, que quiere hacer un museo con todos estos elementos en la antigua cárcel, cuenta ya en su normativa urbanística con ciertas prescripciones sobre la forma de construir nuevos inmuebles.

El Ayuntamiento de Monleón ha retomado el proceso para poder conseguir la declaración de Bien de Interés Cultural en la categoría de conjunto histórico después de que a lo largo de la historia se haya hablado en diversas ocasiones de hacer realidad este reconocimiento en una villa donde las murallas, sus puertas, su entramado urbano y su castillo conforman un conjunto digno de protección y reconocimiento.

Esta semana es clave para el proceso ya que, como dio a conocer la alcaldesa, Susana Moya, esta semana estaba programada una reunión con el consejero de Cultura, Gonzalo Santonja, para tratar este tema, entre otros. Y es que la situación de la muralla, por ejemplo, es uno de los retos más inminentes que han de llevarse a cabo para poder consolidar un monumento que corre el riesgo de seguir deteriorándose. La Junta establece ayudas a través de los servicios territoriales de monumentos declarados BIC y éste podría ser el momento de retomar el proceso.

Según recogen las hemerotecas, y daba a conocer LA GACETA en 2022, han sido tres las ocasiones en las que Monleón ha intentado conseguir este reconocimiento, que sólo disfruta el castillo por la declaración genérica de 1949 (Decreto de 22 de abril de 1949 sobre protección de los castillos españoles).

El Ayuntamiento se planteó conseguir esta declaración tres años atrás, después de que se promoviera por primera vez en los años setenta por impulso de Salvador Llopis, dueño del castillo, y posteriormente en los años noventa del siglo pasado.

Esas iniciativas quedaron en nada y el Consistorio quiere ahora llevar a buen puerto esta iniciativa, que podría suponer un nuevo impulso a la localidad ya que, en ciertos aspectos, las limitaciones arquitectónicas que supone tener un reconocimiento BIC ya se dan en la localidad. La Junta ya intervino en un tramo de la muralla con una inversión de 47.000 euros para evitar el riesgo de derrumbe.

La Comunidad cuenta con una ley que regula este tipo de reconocimientos donde se recogen todos los tipos de protección patrimonial que hay en la Región y donde se regula la figura de los Bienes de Interés Cultural (BIC). Los Conjuntos Histórico Artísticos son una categoría de BIC y Salamanca cuenta hasta el momento con 17 (15 localidades más la Vía de la Plata y Salamanca capital). El último reconocimiento tuvo lugar en noviembre de 2019 con la declaración de Puente del Congosto.

Puerta del Sol y restos de la muralla en Monleón. TEL