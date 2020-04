“Llevo como cuarenta años en el sector de ambulancias y funerarias y en la vida había visto esta situación. No lo habíamos padecido nadie y lo que no sé es qué solución se le va a dar a esta cantidad de cuerpos sin enterrar porque cada día hay más. El frío retrasa la descomposición pero no la detiene”. Así explica Salvador Sanz, responsable del crematorio de Béjar, la situación que se sufre en España, fundamentalmente en Madrid, por culpa de la pandemia del coronavirus.

“La mitad de nuestra labor es ayudar a la familia y no lo puedes hacer porque ni puedes darle la mano o abrazar”

El trabajo constante del crematorio puede suponer un riesgo de sobrecargo porque, como explica Sanz, “estás rezando para que no se te averíe, porque no hay ni técnicos. Están trabajando de forma permanente revisando crematorios por toda España”. Sin embargo, él, que lleva cuatro décadas de experiencia, ve un problema mayor: el coste social y emocional de toda esta situación: “Técnicamente es un problema muy fuerte, pero luego está el tema social de sentimientos con las familias, que eso no se arregla así como así. Todos hemos tenido familiares que han muerto y nos ha gustado estar en la habitación para despedirnos y cuando llega el de la funeraria, le acompañas y los velas”. Sin embargo, ahora no se puede acceder al hospital o la residencia, tampoco hay velatorios y el responsable de la funeraria es poco menos que el enlace: ”Ahora, vas a la residencia y no hay ningún familiar porque ni los dejan entrar. Te los traes para acá, los mantienes informados y lo único que tienen de contacto es el teléfono, que saben lo que se está haciendo y luego se les entrega la urna. Hay un proceso de duelo normal que no se está haciendo y la familia es la familia y necesitan velar. Eso te hace trabajar mal porque la mitad de la labor nuestra es echar una mano a la familia y esa mitad no la puedes hacer y ves desesperados a los pobres, encima ni les puedes dar la mano, un abrazo o consolar, pero ni tú ni ningún otro familiar”. Pese a su experiencia, y a que ha visto muchas cosas, lo que ahora se está viviendo también le afecta personalmente. Considera que cuando no hay familia se lleva de una manera, “pero cuando están, es distinto. Pese a que he visto muchas calamidades en la ambulancia cuando ni existía 112 , es un drama”.