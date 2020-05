Salmantinos, entre dos aguas: "Para el coronavirus nos viene mejor Extremadura"

Para esto sí nos viene mejor depender de Extremadura”, señalaba una vecina de Valdelamatanza al hablar de las cuestiones relacionadas con la sanidad y el desconfinamiento, que tendrá lugar antes en la provincia de Cáceres que en la de Salamanca, si se cumplen las expectativas. Y es que el hecho de que no haya habido casos positivos en el pueblo, unido a su pertenencia a la sanidad de Cáceres, con unos índices de afección por coronavirus notablemente inferiores a Salamanca, hace respirar a los vecinos de la localidad.

Sandra es la propietaria de uno de los comercios del pueblo y explica que sólo abre por la mañana de forma habitual. Ha notado que la clientela, que es la misma de siempre, hace compras más grandes. Por lo demás, su actividad ha sido la habitual. Lo mismo que la de ganaderos como Eugenio, que llegaba al mediodía de preparar el agua en una finca para que las vacas tengan donde beber. “Los terneros y los corderos se han dado un golpe alucinante. El campo se ha llevado un golpe alucinante”, explicaba el ganadero al poner de manifiesto un mal común que no entiende de fronteras ni de provincias.

El paso a la fase 1 no será muy significativo más allá de que puedan viajar más personas de la familia en un mismo vehículo. Creen que la norma no ha de ser la misma en una gran ciudad que en pueblos: “en las zonas limpias, que nos dejen salir como siempre. Si no hay nadie”.

El pueblo (157 vecinos) tiene también algunos trabajadores en la industria cárnica de Guijuelo, que saltan de Salamanca a Cáceres y de Cáceres a Salamanca para ir a trabajar, es el “cruce de fronteras” que han de tomar para viajar por la Autovía de la Plata.

A falta de datos concretos sobre la incidencia del coronavirus en la zona de salud, los vecinos dan por válida la información ofrecida por el Ayuntamiento de Aldeanueva en el que ponía de manifiesto que una persona estaba hospitalizada y otra estaba en cuarentena. Menos casos que en la cercana Hervás, donde la incidencia fue más elevada pero que, como el resto de la provincia, podría estar en la fase 1.