La familia salmantina en plena ola de disturbios en Estados Unidos

La ola de protestas raciales por la muerte de un hombre negro bajo custodia policial que se está viviendo en Estados Unidos marca la vuelta a la normalidad en uno de los países más afectados por la pandemia del COVID-19. La familia salmantina Villoldo Blázquez reconoce vivir con preocupación todo lo que está ocurriendo en el país donde viven desde 2013.

“Ves en la tele lo que está pasando y amigos también nos mandan fotografías de la gente concentrada y el día después con los destrozos de las manifestaciones y claro que preocupa. Por una parte es entendible porque el tema del racismo es palpable cuando llegas aquí y, por otro lado, ves a la Policía hiperarmados y no en nuestro caso, pero sí hemos visto situaciones en las que su actitud no es tan cortés con las minorías, sobre todo con las personas de raza negra y con los latinos”, explica Jesús. “Todo esto lo hemos visto de lejos porque vivimos en un pueblo pequeño, de unos 40.000 habitantes pero muy tranquilo y seguimos con la misma vida distanciada del resto, viendo a los vecinos de lejos y aquí no hay problemas de altercados” añade.

El COVID-19 también ha transformado por completo el día a día de la familia. “Mandaron dinero a casa para incentivar el consumo y también dieron ayudas a las empresas. Al empezar todo esto, en mi caso, hubo algunos recortes pero desde hace semanas ya estamos cobrando lo mismo de siempre. Respecto al confinamiento al final uno se acostumbra, intentas salir pero es difícil, pero pasan los días ocupado con trabajo, niños, casa. Solemos salir un rato a dar un paseo, hacer ejercicio, jugar con los niños y ya cogemos el coche y nos acercamos a algún parque donde no estemos rodeados de mucha gente. Estamos deseando que todo abra y podamos volver a la oficina, restaurantes, vacaciones y empezar la nueva normalidad”, señala.

Jesús, que trabaja para una empresa de alimentación de origen francés que importa a EE.UU. productos principalmente franceses, pero también españoles y de otras partes del mundo, espera reincorporarse a finales de este mes al trabajo presencial aunque habrá una nueva organización en las oficinas físicas para no coincidir muchos trabajadores e irse alternando por días. En el caso de Ana Belén, coordinadora de ensayos clínicos en tratamientos contra el cáncer en una gran firma farmacéutica, el regreso no se producirá, al menos, hasta otoño y seguirá trabajando desde casa.

“En lo que respecta a Vega y Jesús Júnior, las escuelas han terminado esta semana y habrá un paréntesis hasta el próximo curso pero les hemos apuntado a algunas actividades extra curriculares, algunas deportivas y otras académicas aunque éstas últimas las seguirán haciendo online”, concluye Jesús Villoldo.