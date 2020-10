S.O.S. para evitar la ruina de esta iglesia salmantina

El Consistorio de Vega de Tirados busca la fórmula y los apoyos que le permitan sacar a la iglesia de su pedanía Tirados de la Vega de la Lista Roja de Patrimonio en la que entró el pasado mes por el grado de deterioro que presenta el templo y el riesgo claro de que se derrumbe.

Por ahora, desde el Ayuntamiento se ha solicitado el apoyo de instituciones como la Junta, el Obispado y la Diputación y los vecinos de la pedanía han iniciado una recogida de firmas que secunde esta petición de ayuda para poder conservar a largo plazo el monumento más antiguo e importante de la localidad.

“Lo principal es asegurar la espadaña para que no se derrumbe, puesto que está desprendida del resto de las paredes del templo”, argumenta el alcalde, Javier Calvo; “pedimos que se consolide lo que se pueda y se limpie. No aspiramos a que hagan una recuperación con tejado y todo de la iglesia, porque ya no se usa para el culto, pero sí que permita entrar y salir a visitas turísticas”.

Tanto Consistorio como vecinos hacen hincapié en que no se deje caer el monumento. Tal como ha indicado el regidor, “sabemos que llegamos un poco tarde, pero creemos que todavía no estamos en el punto crítico de “no retorno” para el monumento”.

Tras haber iniciado la recogida de firmas en Tirados de la Vega, pedanía en la que residen 11 personas, ahora llega el turno de llevar a cabo esta iniciativa solidaria en Vega de Tirados, donde se solicitará a sus vecinos también el apoyo para la iniciativa de conservación.

Este templo, cuyo origen data de la Edad Media y que fue reformado en el siglo XV, está a punto de perderse para siempre según denunció hace pocas semanas la Asociación Hispania Nostra.

La iglesia de la localidad, que se encuentra en ruinas, tiene el dudoso honor de haber entrado en su Lista Roja del Patrimonio y si no se pone remedio a su situación, lo que queda del templo podría perderse para siempre.

Su espadaña es el indicador más visible de su mala situación. Está inclinada al haberse desanclado del resto de la iglesia, amenazando con su derrumbe total y sin que haya medidas de sujeción para evitarlo. Pero no es lo único que está en mal estado, las enormes grietas en los muros son visibles en todas las paredes del templo. De los elementos patrimoniales más importantes que el templo todavía conserva, destacan su espadaña y el arco de medio punto que da acceso al interior de la iglesia. Conserva, también en su interior, parte de dos escaleras de piedra.

Desde la localidad esperan en los próximos días la visita de los responsables del Obispado para conocer el estado del inmueble.