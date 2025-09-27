Rumbo al 5G y vivienda asequible en Sepulcro Hilario

S. DORADO Sábado, 27 de septiembre 2025, 05:00 Compartir

El futuro de los municipios pasa por actualizarse y modernizarse, especialmente en todo aquello que contribuya a que tanto los actuales vecinos como aquellos que buscan asentarse en el entorno rural, encuentren en la localidad un interesante lugar en el que vivir.

Así, hace dos meses que Sepulcro Hilario recibió con entusiasmo la nueva antena de telefonía de 5G, lo que hará posible reducir la temida brecha tecnológica. Pero no es suficiente: el Ayuntamiento asegura que los usuarios de dispositivos antiguos de 3G experimentan problemas de cobertura tras la eliminación de las anteriores frecuencias, algo a lo que, advierten, «tendrán que dar solución».

Las nuevas comunicaciones no solo se limitan a las redes de cobertura, ya que Sepulcro Hilario celebra los avances en la carretera, apostando por trabajar en unas nuevas vías que conecten al pueblo satisfactoriamente. En breve estará terminada, a la espera tan solo del aglomerado.

Entre las novedades importantes de dicha actuación se encuentra el ensanchamiento del puente, que ahora permite el paso de grandes vehículos como camiones. Además, próximamente, y a través de los Planes Provinciales de la Diputación de Salamanca, se comenzarán a asfaltar varias calles de la localidad.

Tampoco descuida el Consistorio el aspecto de la vivienda: ya está adjudicada la reforma de la antigua casa del médico con el proyecto Rehabitare, cuya ayuda permitirá transformar este edificio, en el que actualmente ya reside una familia, para darle un aspecto renovado en forma de hogar con tres dormitorios y algún otro espacio extra.

Sepulcro Hilario cumple así todos los requisitos para convertirse en el destino ideal en el que residir, con posibilidad de teletrabajo, vivienda social y buenas comunicaciones por carretera para no echar nada en falta.