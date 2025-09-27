Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Instalación de la torre de telefonía. S. DORADO
CONTENIDO PATROCINADO

Rumbo al 5G y vivienda asequible en Sepulcro Hilario

Una nueva antena de comunicaciones y la reforma de la casa del médico son tan solo algunas de las victorias para dar un impulso extra al futuro del municipio

S. DORADO

Sábado, 27 de septiembre 2025, 05:00

El futuro de los municipios pasa por actualizarse y modernizarse, especialmente en todo aquello que contribuya a que tanto los actuales vecinos como aquellos que buscan asentarse en el entorno rural, encuentren en la localidad un interesante lugar en el que vivir.

Así, hace dos meses que Sepulcro Hilario recibió con entusiasmo la nueva antena de telefonía de 5G, lo que hará posible reducir la temida brecha tecnológica. Pero no es suficiente: el Ayuntamiento asegura que los usuarios de dispositivos antiguos de 3G experimentan problemas de cobertura tras la eliminación de las anteriores frecuencias, algo a lo que, advierten, «tendrán que dar solución».

Las nuevas comunicaciones no solo se limitan a las redes de cobertura, ya que Sepulcro Hilario celebra los avances en la carretera, apostando por trabajar en unas nuevas vías que conecten al pueblo satisfactoriamente. En breve estará terminada, a la espera tan solo del aglomerado.

Entre las novedades importantes de dicha actuación se encuentra el ensanchamiento del puente, que ahora permite el paso de grandes vehículos como camiones. Además, próximamente, y a través de los Planes Provinciales de la Diputación de Salamanca, se comenzarán a asfaltar varias calles de la localidad.

Tampoco descuida el Consistorio el aspecto de la vivienda: ya está adjudicada la reforma de la antigua casa del médico con el proyecto Rehabitare, cuya ayuda permitirá transformar este edificio, en el que actualmente ya reside una familia, para darle un aspecto renovado en forma de hogar con tres dormitorios y algún otro espacio extra.

Sepulcro Hilario cumple así todos los requisitos para convertirse en el destino ideal en el que residir, con posibilidad de teletrabajo, vivienda social y buenas comunicaciones por carretera para no echar nada en falta.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aparecen restos óseos de tres personas en las obras de rehabilitación junto a la iglesia de San Juan en Béjar
  2. 2 Roban 1.500 euros del Ayuntamiento de Sancti Spíritus
  3. 3 Herido un joven de 30 años tras ser atropellado cerca de la plaza de toros
  4. 4 La Guardia Civil auxilia a una mujer y a su hijo tras declararse un incendio en su vivienda en Valverdón
  5. 5 El IBSAL mejora sus cifras y capta 2,5 millones para 12 proyectos I D i del Ministerio
  6. 6 La Policía Nacional alerta de una estafa que suplanta cuentas de WhatsApp para robar datos y pedir dinero
  7. 7 El pueblo salmantino finalista para ser el más bonito de Castilla y León para National Geographic
  8. 8 Servicios mínimos y anulación de citas por la huelga médica del próximo viernes
  9. 9 La tercera edición del Tire Pro Fest abre hoy sus puertas en el Recinto Ferial
  10. 10 «No es extraño que hayan aparecido huesos, en la Edad Media y Moderna se alojaban allí tumbas»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Rumbo al 5G y vivienda asequible en Sepulcro Hilario

Rumbo al 5G y vivienda asequible en Sepulcro Hilario