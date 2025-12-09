Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Juan Martiáñez, Antonio Avilés, Javier Pérez y Álvaro Muñoz, esta mañana de martes en la presentación del festival. TEL

El Rotary Club de Béjar llega este viernes a la 20 edición de su gala solidaria

Será a partir de las 19:30 horas en el teatro Cervantes con participación de más de un centenar de pequeños.

TEL

Béjar

Martes, 9 de diciembre 2025, 19:36

El Rotary Club de Béjar celebrará este viernes, 12 de diciembre, la vigésimo edición de la gala solidaria organizada en colaboración con varios centros educativos de la ciudad.

Será a partir de las 19:30 horas cuando actuarán más de un centenar de escolares de los colegios Filiberto Villalobos, María Auxiliadora y Nuestra Señora del Castañar junto con varios grupos más de danza y coro y la escuela municipal José Lidón de la ciudad. Presentarán la gala Javier H. Carrión, María Victoria Mateos, Xoel Rodríguez, Marian González, Sofía Silleros y Alex Cuevas. La temática estará centrada en los Hombres de Musgos con distintas explicaciones de la leyenda con ayuda de los presentadores.

El presidente del Rotary Club, Javier Pérez, ha querido agradecer a los centros participantes y a las empresas colaboradoras tanto de esa gala como, al día siguiente, del festival solidario previsto en el pabellón municipal.

La venta de entradas se realizará desde mañana jueves por la tarde entre las 11:30 hasta las 13:30 horas al igual que el día siguiente que, además, se venderán también por la tarde. El dinero recaudado será destinado a la ayuda para que los Reyes Magos lleven regalos a pequeños de las familias más desfavorecidas.

