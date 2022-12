‘Romino’, de Hermanos Sánchez Herrero, duodécimo Toro del Antruejo

Romino’, astado de la ganadería salmantina de Hermanos Sánchez Herrero –nacido en mayo de 2018, cuatreño de edad, de pelo negro chorreado y herrado a fuego con el número 32– será Toro del Antruejo del Carnaval del Toro del 2023.

El astado, que saltará a las calles de Ciudad Rodrigo desde los corrales de San Pelayo el próximo sábado día 18 de febrero a partir de las 11:00 horas y que, hasta esa fecha, pasta en la dehesa ‘Alvarillo’ (término municipal de El Bodón), es ya el duodécimo Toro del Antruejo de la historia, y se une así a una lista que se inició con ‘Sevillano’ (de la ganadería de Virgen María) en el Carnaval del 2011, y que continuaron ‘Campesino’ y ‘Lidiador’ (Santos Alcalde), ‘Jaranero’ (El Sierro), ‘Comedor’ (Manuel Gimeno), ‘Dominado’ (Los Puentes del Castillejo), ‘Riachuelo’ (Hermanos Celador), ‘Jabalito’ (Toros de Orive), ‘Cornicorto’ (Barcial), ‘León’ (El Canario) y ‘Precioso’ (Hermanos Sánchez Herrero).

‘Romino’ es un Toro del Antruejo histórico. ¿Por qué? Pues porque es el primer ejemplar que no se ha elegido mediante votación popular, como se había hecho a lo largo y ancho de las once ediciones precedentes. La grave crisis del coronavirus propició un fuerte descenso del número de cabezas de ganado bravo no solo en la comarca de Ciudad Rodrigo o en la provincia de Salamanca, sino también en todo el territorio nacional, y eso ha propiciado que el número de toros para el próximo año 2023 sea notablemente inferior; tanto en número de ejemplares como en su calidad (en cuanto a conformación zootécnica para este festejo). Además, esa reducción de reses junto con el incremento en los costes de producción generales, a los que la ganadería no es ajena, ha traído consigo una notable inflación en el sector. Condicionantes que han generado una fuerte presión en el mercado del festejo popular.

Por estos motivos (nos ha resultado especialmente difícil por alguno de ellos encontrar ya no tres sino dos toros parejos que pudieran rivalizar en encuesta), la Asociación Carnavaldeltoro.es se ha visto obligada a prescindir en esta edición a la clásica encuesta.

Llegados a este punto, queremos agradecer a las empresas que respaldan económicamente a esta Asociación para financiar no solo el Toro del Antruejo sino el resto de eventos que, con motivo del Carnaval del Toro de Ciudad Rodrigo, llevamos a cabo; en segundo, la comprensión de los que, explicados los motivos, entendáis la decisión y la respaldéis; y, por último, pedir disculpas a aquellos votantes habituales a los que, sabemos, privamos de cumplir con lo que era, podíamos decir, una tradición o rito. Del mismo modo, queremos agradecer a los cerca de 25.000 participantes totales de las encuestas del Toro del Antruejo a lo largo de estos años; y, por supuesto, a todos los ganaderos que aceptaron abordar el reto de la mima.