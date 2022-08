Roberto Martín (alcalde de Guijuelo): “Creo que hay que mirar al futuro. De la pandemia ya hemos hablado muchísimo”

–Estos años me daba miedo destacar algo, pero este año es el chupinazo. Me hace especial ilusión ver a todos los guijuelenses en la Plaza, poder dirigirme a ellos. Para mi es muy importante y creo que para Guijuelo va a ser el punto y final de la pandemia para juntarnos otra vez y ojalá sean unas fiestas prudentes y responsables pero que todo el mundo se lo pase bien.

–Con mucha ilusión, con ganas de volver a la normalidad, de hacer unas fiestas a las que les hemos dedicado mucho tiempo y mucho cariño. Estos dos años anteriores han sido muy duros al tener que suspender numerosos actos, no poder hacer el chupinazo o unas fiestas como corresponde a un municipio como Guijuelo.

–Creo que hay que mirar al futuro. De la pandemia ya hemos hablado muchísimo. Me enorgullece decir que desde el Ayuntamiento hemos cumplido con todo lo que teníamos en mente e incluso más pese a la pandemia y estamos centrados ahora en las fiestas, en que todo salga bien y funciones y que todo guijuelense esté contento y, luego después, centrados en el final de la legislatura y cumplir nuestro programa electoral que va en un porcentaje altísimo. El 15 de septiembre empieza la obra de la piscina, acorde a los guijuelenses con un aforo suficiente. Una piscina que incluso venga la gente de fuera a disfrutar de ella. El entorno de las zonas deportivas es el proyecto que más ilusión me puede hacer a medio plazo: la piscina, la pista de atletismo, el pabellón, las pistas de pádel nuevas y el campo de fútbol.

–¿Alguna espinita que le quede clavada?

–La que he tenido ha sido que en estos dos últimos años no hemos podido abrazarnos sin sentirnos mal, no poder ver gente, saludarla... A nivel material lo tengo todo cumplido. Soy un privilegiado por el equipo que tengo y el Ayuntamiento al que represento.

–Quedan meses de legislatura. ¿Tiene pensado ya su futuro?

–Estamos tan metidos en las fiestas y el final del programa, en los presupuestos de 2023 y en afinar que todo quede bien que esa pregunta habrá que hacerla más adelante. Estamos centrados en finalizar, no en pensar en la siguiente legislatura. Finalizar como le prometimos a Guijuelo y espero que Guijuelo se sienta orgulloso de estos cuatro años y de mí.

