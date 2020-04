El Partido Popular de Béjar ha lanzado una petición al PSOE, actualmente en el Gobierno de la ciudad, para que “trabaje” para suministras mascarillas a los bejaranos ante el inminente inicio de la desescalada del confinamiento por la crisis del coronavirus.

El portavoz de ese grupo, Alejo Riñones, reclamó a la alcaldesa, María Elena Martín, que “deje de perder el tiempo” porque “las mascarillas deberían estar ya en manos de los ciudadanos” ante el inicio de la salida de los menores a partir de mañana domingo.

Esta petición del PP se produce casi dos semanas después de que el equipo de Gobierno aprobara con el apoyo de los tres grupos de la oposición, PP, Tú Aportas y Ciudadanos, destinar 142.000 euros a ayudas y adquisición de protecciones individuales. Sin embargo, de momento, ese reparto no se ha iniciado y, tampoco se prevé una fecha ya que la alcaldesa, Elena Martín, aseguró el viernes estar trabajando en ello aunque no facilitó información porque “no la tengo”.

Ante esta situación, Alejo Riñones afirmó que “lo que salva a la población son las mascarillas y la distancia social” para añadir que “no se reparten por dejadez” ya que “el equipo de Gobierno no se pone a trabajar”. Además, recordó que “llevamos ya más de 22.000 muertos y llegamos diez días tarde” en una situación con “personas que lo están pasando muy mal y que no han podido despedirse de sus familiares fallecidos”. Finalmente, Riñones aseguró que “el PSOE no se puede quejar de la lealtad del PP porque les estamos apoyando”.

También aprobó la compra de protecciones el grupo Tú Aportas, pero su portavoz, Javier Garrido, aseguró tajante que la decisión de haber adquirido ese material “se tenía que haber aplicado hace quince días” cuando se aprobó en la reunión de portavoces. Además, afirmó que “somos conscientes de la demanda que hay entre la población”.

Finalmente, la concejala de Ciudadanos, Francisca Andrés, mostró también su desconocimiento por la ausencia de mascarillas para los vecinos de Béjar y más teniendo en cuenta que aprobó, junto con el resto de grupos, los 20.000 euros para comprar equipos de protección individual.