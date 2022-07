Reyes Coll, experta en Derechos Humanos: “Podría escribir páginas y páginas con recuerdos de Béjar”

El pasado 1 de julio, la bejarana Reyes Coll tomaba posesión como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Boston, ciudad de Estados Unidos, a propuesta de la propia alcaldesa, Michelle Wu.

–¿Cómo afronta su reciente nombramiento? ¿Qué méritos ha de tener y qué funciones realiza?

– Por una parte con alegría, con ilusión de poder aportar algo a esta ciudad que me acogió cuando yo buscaba un lugar estable para vivir y trabajar; por otra parte con prudencia: tengo mucho que aprender, y la responsabilidad de velar por la protección de los Derechos Humanos en la ciudad es importante. Creo que mi experiencia de casi tres años como miembro de la Comisión, y mi experiencia en la Universidad de Massachusetts, me servirán para cumplir mi nueva función. Creo también que mis 34 años como emigrante en este país me ayudarán mucho también. Presidir la Comisión de Derechos Humanos implica presidir reuniones, evaluar estrategias, investigar incidentes y prácticas de discriminación y servir de apoyo y consejo al Ayuntamiento en general y a la alcaldesa en particular en asuntos de Derechos Humanos.

–¿Cómo fueron sus inicios en Estados Unidos?

–Llegué a Boston en 1993, procedente de Minnesota, donde realicé mi doctorado en Estudios Hispánicos. Llegué a EEUU en 1988 con una beca de la Universidad de Minnesota. Los primeros diez años fueron bastante duros.

–Como defensora de los Derechos Humanos, ¿cree que bajo la excusa de la pandemia han mermado los derechos de los ciudadanos?

–En algunas sociedades, en algunos países, los gobiernos aprovecharon las circunstancias excepcionales para recortar los derechos de sus ciudadanos de manera exagerada y casi permanente; no creo que fuera el caso de las sociedades democráticas donde las limitaciones, por ejemplo de movimiento, fueron estrictamente temporales y muy razonables. Gracias a esas limitaciones temporales y razonables se ha conseguido controlar mejor el problema.

– ¿Qué diferencias encuentra entre los derechos ciudadanos en Estados Unidos y España?

–Estados Unidos es un país con una tradición democrática más larga que la española, pero con una sociedad en estos momentos más inestable y polarizada que la española. Estamos experimentando un aumento extremo de sentimientos antidemocráticos y racistas disfrazados de patriotismo. España es ahora rica en libertad, y ha sido siempre rica en solidaridad y en hospitalidad. La lección que estamos aprendiendo en EEUU es que las democracias se debilitan y mueren, cuando sus ciudadanos dejan de implicarse activamente en su sociedad.

–¿Cómo ha vivido la pandemia en Estados Unidos?

–Ha sido durísima. Estuvimos alternativamente asustados, tristes, enojados y esperanzados. Yo enfermé sobre el 10 de marzo de 2020, y pasé la enfermedad en casa, sin atención médica. Desgraciadamente tuve covid y gripe al mismo tiempo. Pasé varias semanas enferma, y luego varios meses de recuperación por problemas musculares y de cansancio extremo. Tuve suerte y me recuperé, pero le tengo pánico al virus.

–¿Qué recuerdos guarda de Béjar?

–Tengo muy bonitos recuerdos de Béjar; del barrio de San Juan donde crecí, del teatro Cervantes, del Instituto Ramón Olleros, de la biblioteca del Casino Obrero, el colegio al que llamábamos “Las Huérfanas” y donde leía sin parar muchos domingos, de la Librería Estudio... Recuerdo muy bien calles, plazas, tiendas, sonidos, olores, personajes, lugares, costumbres, amigos y familiares. Podría escribir páginas y páginas con recuerdos de Béjar.

–¿Tiene previsto regresar?

–Por supuesto. Regreso a España cada año para ver a mi familia y amigos. Mi próximo viaje será en enero, si la covid lo permite.