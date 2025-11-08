Reunión de trabajo entre alcaldes y concejales del PSOE de la comarca de Ciudad Rodrigo Entre los temas tratados estaban la situación de las carreteras, la sanidad o la reciente propuesta para la declaración como BIC del levantamiento del pino

D. Sánchez Herguijuela de Ciudad Rodrigo Sábado, 8 de noviembre 2025, 11:37

Este viernes, el PSOE de Ciudad Rodrigo celebró un encuentro en la localidad de Herguijuela de Ciudad Rodrigo con alcaldes y concejales socialistas de la comarca. Una reunión centrada en el intercambio de experiencias y el trabajo conjunto por nuestros pueblos. Esta reunión, promovida por el Diputado Provincial y Secretario General del PSOE de Ciudad Rodrigo, Carlos Chanca, contó con la presencia del portavoz del Grupo Socialista en la Diputación, Fernando Rubio y el alcalde de la localidad Marcelino Mateos, anfitrión del encuentro.

En ella se habló de los retos que afrontan estos pueblos, sus inquietudes y propuestas, y la reivindicación de mejoras para la zona «muy especialmente la necesidad de mantener una sanidad rural de calidad». Desde las filas socialistas recuerdan que esta localidad, junto a algunas vecinas, «sufrieron durante meses la merma en su consulta médica presencial debido a la falta de personal médico. Algo vergonzoso que denunciamos y estaremos vigilantes para evitar situaciones similares en el futuro».

Otro tema traado fue la exigencia, «de una vez por todas», las obras de la carretera del risco de Martiago (la carretera dsa-359), cerrada tras un desprendimiento en el mes de marzo. Chanca recordó que este asunto lo ha reclamado «en reiteradas ocasiones insistiendo que la Diputación no ha actuado de la manera adecuada, dejando olvidada esta parte de nuestro territorio. Ha faltado voluntad política, tramitación de urgencia y una mayor información a los vecinos y vecinas de la zona».

El diputado provincial no quiso olvidar la demanda de reclamar a la Salina el arreglo de la carretera dsa-362 hasta El Sahúgo, «algo que pedirán en futuros planes de carreteras para darle continuidad hasta el límite provincial con Cáceres. Un tramo que necesita intervención y mejoraría la seguridad de la zona junto a otras actuaciones como en la dsa-364 entre Martiago y El Sahúgo. Otro tramo que espera intervención a día de hoy y que de momento poco se sabe más allá de titulares y promesas incumplidas».

En la reunión se quiso poner en valor el trabajo del PSOE por la comarca, recordando como ejemplo la reciente propuesta aprobada en Cortes de Castilla y León para promover la declaración de BIC del izado del pino. Una tradición muy vinculada al territorio y a localidades vecinas como Robleda, El Sahúgo, Martiago o Peñaparda.

