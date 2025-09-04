Reunidos por la Virgen de la Vega en Villoria

Bailes y espectáculos, en el marco de la feria.

Jorge Holguera Illera Villoria Jueves, 4 de septiembre 2025, 05:00 Compartir

«Ilusión, ganas» y como «clave del final del verano», son algunas de las palabras con las que el alcalde de Villoria, Alex González, define la llegada de las fiestas patronales en honor a la Virgen de la Vega de Villoria. En conclusión «son el colofón del verano que hemos podido disfrutar todos juntos en el municipio», añade el regidor.

Mañana serán las peñas las que marquen el inicio de un programa de cinco días marcados por la intensidad, la diversión y el encuentro. Habrá desfile de peñas, chichas con huevos y después se continuará la fiesta en la Plaza Mayor con el dj Conri.

El sábado será una de las jornadas más intensas con el acto de pregón y ofrenda floral a la Virgen de la Vega precedido por un animado pasacalles por el pueblo.

No faltarán los encierros matinales tanto el domingo como el lunes.

El epicentro de las celebraciones será la misa y procesión en honor a la Virgen de la Vega el domingo, día grande de la fiesta.

Ampliar Álex González, alcalde: «Vamos a sacar a licitación la primera fase del centro de usos múltiples» El alcalde de Villoria, Alex González Hidalgo, calcula que este Verano la localidad ha estado habitada por aproximadamente 3.000 personas en atención al incremento del consumo de agua. El incremento ha sido considerable teniendo en cuenta que el resto del año son 1.200 los habitantes de Villoria. ¿Cómo ha ido la temporada de piscina? —Se han vendido alrededor de 400 abonos más las entradas porque ha venido mucha gente del pueblo y de otras localidades como Arabayona, Cabrerizos e incluso de Salamanca. Este año vamos a escarificar el césped y volver a sembrarlo. Los vasos y los baños están renovados. ¿Cómo está el Consistorio? —Muy bien, gracias a Dios. Aquí seguimos, pensaban que íbamos a estar tres meses y vamos camino de los tres años. Intentamos hacer las cosas con las ayudas que nos dan. Estamos muy agradecidos a la Diputación, a la Junta y al Gobierno. ¿Qué están haciendo? —Hemos arreglado el pabellón por dentro. Ya nos ha llegado el proyecto del centro de usos múltiples y vamos a sacar a licitación la primera fase para que comiencen las obras que consistirán en levantar la estructura principal del edificio con 220.000 euros. Lo importante es empezar. Por otro lado, estamos pendientes de la construcción de 20 viviendas de protección oficial con el Somacyl. Nos quedan los trámites de notaría. Estamos insistiendo para tenerlas cuanto antes. Hemos puesto la aerotermia en el teatro y en el centro social y vamos a estudiar ponerla en el colegio. Es un sistema más eficiente y económico. J. H.

EL PROGRAMA

VIERNES 5

22:00 horas. Desfile de peñas desde la Plaza Mayor.

23:30 horas. Chichas con huevos organizada por la peña Putos Conejos.

23:45 horas. Dj Conri en la Plaza Mayor.

SÁBADO 6

10:00 horas. Juegos infantiles y juegos tradicionales organizados por la peña Alta Suciedad en la zona de las piscinas.

18:00 horas. Pasacalles desde el Centro Social.

18:30 horas. Pregón y ofrenda floral.

20:00 horas. Tardeo con 'Dinamix' y Dj Kachu con la colaboración de la peña Okupas.

23:00 horas. Exhibición de cortes y saltos + capea popular en la plaza de toros.

00:30 horas. Verbena 'Musical Sándalo' en Plaza Mayor.

05:00 horas. Discoteca 'Dinamix'.

DOMINGO 7

11:00 horas. Alborada desde la Plaza Mayor.

12:00 horas. Encierro urbano.

14:30 horas. Paella popular y baile de mediodía con el 'Trío Ébano'.

18:30 horas. Gran Prix y capea en la plaza de toros.

23:30 horas. Verbena 'Cañón' en la Plaza Mayor.

04:30 horas. Discoteca 'Gravity'.

LUNES 8

08:00 horas. Alborada desde la Plaza Mayor

08:45 horas. Chocolatada en la Alameda.

09:30 horas. Encierro urbano.

12:30 horas. Santa misa y procesión en honor a la Virgen de la Vega.

18:00 horas. Clases prácticas de la Escuela de Tauromaquia en la plaza de toros.

23:59 horas. Verbena 'SMS' en la Plaza Mayor.

MARTES 9

09:00 horas. Preparación guiso de la vaca en la Alameda.

17:30 horas. Concurso Cultural en el teatro municipal.

20:30 horas. Merienda de la vaca.

22:30 horas. Verbena 'La Búsqueda' en la Plaza Mayor.

00:00 horas. Nochevieja Villoreja.

Temas

Villoria