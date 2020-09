Respaldo unánime a la medalla para los médicos fallecidos por COVID y LA GACETA

El pleno de la Diputación de Salamanca aprobó este lunes por unanimidad la concesión de las medallas de oro de la provincia para los dos médicos rurales que perdieron la vida durante la pandemia del COVID: Isabel Esther Muñoz y Luis Fernando Mateos, y para LA GACETA.

La propuesta del mayor reconocimiento que concede La Salina fue respaldada por los 24 diputados provinciales que acudieron a la sesión de ayer celebrada en el Palacio de Congresos.

Todos los grupos alabaron la labor desempeñada por Isabel Esther Muñoz y Luis Fernando Mateos en los pueblos salmantinos y el cariño y la profesionalidad con la que trataron a los ciudadanos hasta el final de sus días. El pleno coincidió en señalar el “merecimiento” de esta distinción y el “agradecimiento” a los sanitarios “en un año tan complicado”.

Isabel Esther Muñoz segoviana de nacimiento, inició su trayectoria en Arévalo (Ávila) y ha sido médico de familia en la provincia salmantina durante los últimos 24 años de manera ininterrumpida en las áreas de salud de Calzada de Valdunciel, Guijuelo, Fuenteguinaldo, Miranda del Castañar, Cantalapiedra y La Fuente de San Esteban. La Salina valoró “el entusiasmo y la dedicación” con la que la facultativo desempeñó su trabajo.

Luis Fernando Mateos era salmantino, especialista en medicina familiar y comunitaria. Desempeñó principalmente su trabajo en los pueblos de la provincia, aunque un tiempo fue médico de urgencias en el hospital Virgen de la Vega. Pasó por consultorios de numerosos municipios como Montejo, Garcirrey, Fuenterroble de Salvatierra, Carrascal del Obispo, Vecinos, Villaseco de los Gamitos, Cordovilla, Campillo de Salvatierra, Ciudad Rodrigo, Agallas, Martiago, Robleda, Linares de Riofrío, Frades de la Sierra, Endrinal o Membribe.

La Corporación también valoró el papel desempeñado por LA GACETA a lo largo de estos primeros 100 años de existencia. Para el presidente de La Salina se trata de un medio “con marcada vocación municipalista y rural que ha sido testigo de la microhistoria de la provincia”. Valoró la “longeva trayectoria” y reconoció la capacidad de este periódico para sobreponerse a las dificultades. El portavoz popular, Carlos García Sierra, destacó “el valor que ha dado LA GACETA a los pueblos”. Por su parte el portavoz socialista, Fernando Rubio, no hizo declaraciones más allá del respaldo a las medallas, mientras que el de Ciudadanos, Manuel Hernández, reconoció “la gran influencia” que este medio tiene en todos los rincones de la provincia. Por último, el diputado no adscrito, José Francisco Bautista, felicitó a LA GACETA por la distinción: “a veces nos gustará más y otras menos lo que dicen de nosotros, pero hay que reconocer este logro que no se consigue de un día para otro”, dijo.