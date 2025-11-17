Un repaso en Candelario a la historia viva de la fábrica de El Navazo El Casino Obrero Candelariense acoge una exposición con imágenes de doce de los trabajadores de esa empresa, que encontraron nuevos oficios tras el declive de la industria chacinera. Se trata de un homenaje al arraigo y la memoria colectiva de la villa.

Extrabajadores, colaboradores y autoridades en la inauguración de la exposición sobre El Navazo.

TEL Candelario Lunes, 17 de noviembre 2025, 07:00 Comenta Compartir

El Casino Obrero de Candelario acoge hasta el próximo 8 de diciembre una exposición sobre la fábrica de El Navazo y la importancia que tuvo para esa localidad y para la vecina ciudad de Béjar.

La iniciativa ha partido del periodista y fotógrafo José Antonio Sánchez Manzano que recoge imágenes de antiguos trabajadores de esa fábrica y un pequeño audiovisual gracias también a la ayuda de la concejala socialista Marisa Macías, el técnico audiovisual Félix Nieto, las imágenes de Julio Sánchez como fotógrafo y extrabajador y Antonio Hinojal, entre otros colaboradores.

Bajo el título «Entre hilos y montañas: memorias del Textil Navazo», el proyecto forma parte de la iniciativa «Memoria y Sostenibilidad: Un retrato de Candelario entre el pasado y el futuro», enmarcada dentro del programa Objetivo Campus Sostenibles del Servicio de Asuntos Sociales de la Universidad de Salamanca, que tiene como propósito proyectos vinculados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030.

La muestra recoge doce dípticos con retratos y otras tantas estampas que repasan la vida laboral y cotidiana de varias generaciones. Además, muestra diez instantáneas del fotógrafo y antiguo trabajador del Navazo, Julio Sánchez, quien comenzó en la fábrica y con el tiempo ha logrado convertirse en el cronista visual de la villa.

La presentación tuvo lugar en la sala de exposiciones del Casino de Candelario con presencia de la alcaldesa, Elvira Fernández y la coordinadora del programa Objetivo Campus del Servicio de Asuntos Sociales de la Universidad de Salamanca, Rocío Cruz, junto con vecinos.

Su promotor, José Antonio Sánchez, ha explicado que la primera fase de ese trabajo consistió en una recopilación de trabajadores de El Navazo aún con vida. Se trata de doce personas que, en la exposición, representan a las 40 personas que trabajaron en esa fábrica.

Las personas interesadas en visitar la muestra pueden hacerlo hasta el día 8 en fin de semana. Abrirá los sábados y los domingos de 12:00 a 14:00 y de 18:00 a 20:30 horas.

LAS FRASES

«Trabajar allí fue una gran alegría porque fue la primera oportunidad. Estuve 39 años hasta que me jubilé»

Francisco Esteban

Extrabajador de El Navazo

----------------------------------

«Surgió en la pandemia ya que mi vecino me contó que trabajó allí. He querido hablar del arraigo y la memoria»

José Antonio Sánchez

Promotor de la exposición

----------------------------------

«Estuve treinta y cinco años trabajando y fue lo mejor que me pudo pasar porque saqué adelante a mi familia»

Ángel Fernández

Extrabajador de El Navazo

----------------------------------

«Encontré trabajo recién llegado de la mili. Ganábamos unas 160.000 pesetas. El trato fue muy bueno»

Antonio Sánchez Castro

Extrabajador de El Navazo