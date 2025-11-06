Renfe dice «no» a recuperar los trenes en Ciudad Rodrigo: «La demanda es insuficiente»

D. Sánchez Ciudad Rodrigo Jueves, 6 de noviembre 2025, 06:30 Comenta Compartir

Nuevo revés a las peticiones del Consistorio de Ciudad Rodrigo de recuperar los servicios y conexiones ferroviarias suprimidas durante la pandemia. El presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, ha respondido a las misivas enviadas con esta reivindicación por parte del alcalde Marcos Iglesias, alegando que la recuperación de los trenes hotel Lusitania y Surexpreso tiene «una demanda insuficiente» que no garantiza «la viabilidad comercial» de ambos. En el escrito, el presidente de la ferroviaria matiza que en 2019 apenas hubo 1.100 viajeros y que este tipo de trenes «ha sido retirado» en todo el territorio nacional.

El alcalde mirobrigense ha mostrado su contrariedad ante la respuesta recibida. «Yo creo que es equivocada», argumenta Iglesias, «al menos en época estival venía con gran demanda porque yo mismo he sido testigo de ello». Además, apoya su visión en la recogida de firmas para solicitar este regreso de las conexiones por parte del Consistorio, «que estamos terminando de recopilar, pero ha tenido una buena acogida y numerosa participación ciudadana».

Iglesias lamenta que aún no se haya producido una reunión para hablar de este tema a pesar de los múltiples intentos. «Este Gobierno no tiene intención de recibirnos, siendo el ayuntamiento cabecera de la comarca, y nadie da el paso, ni el ministro, ni Renfe, ni Adif», y defiende que esta negativa «tiene tintes antidemocráticos; qué menos que recibir a un consistorio, aunque sea por cortesía institucional». Señala, además, que esta misma situación se produce con las cartas y reuniones solicitadas para el arreglo de la autovía A-62. «No contestan a nuestras demandas, pero se reúnen con concejales del PSOE», apunta Iglesias.

En relación con los próximos pasos, el alcalde de Ciudad Rodrigo avanza que volverá a insistir en un encuentro con los responsables de las ferroviarias y que remitirán las firmas recogidas en una nueva misiva dirigida tanto a Renfe como a Adif, así como al Ministerio de Transportes.