Membribe de la Sierra: un remanso de paz y patrimonio

A la hora de hablar de Membribe, muchos piensan en el núcleo urbano del pueblo ubicado junto a la carretera que comunica Frades de la Sierra y Las Veguillas, pero el municipio es mucho más amplio y esconde secretos que muchos no saben que se trata de este pueblo, un lugar por descubrir.

El término supera los 46 kilómetros cuadrados y cuenta con espacios de dehesa distribuidos en núcleos como Coquilla, Segovia del Doctor o Garriel, cuenta también con una entidad local, Navagallega, y con la cabecera del municipio, Membribe. Cada uno de estos espacios son lugares por descubrir, rodeados de espacios adehesados, de encinares o robledales que invitan a perderse y disfrutar de la naturaleza. Ha de tenerse en cuenta, eso sí, que hay mucha finca ganadera y si se accede a través de pistas forestales o caminos se debe contemplar cómo están los cerramientos, por ejemplo.

Pero hay otros lugares que se pueden disfrutar desde los propios caminos, como los miliarios que se recuperaron en torno al año 2011 por parte de la Junta de Castilla y León. Posiblemente, el más simbólico es el miliario de la milla 164, que se encuentra en Calzadilla de Mendigos. Era uno de los tres que se encontraba en la finca de Linejos y, tras las gestiones realizadas con el propietario, se pudieron recuperar. Según señala la Junta, la milla 164 «no se encontraría exactamente a la altura de este punto del trazado, pero se optó por colocar esta gran columna en el sitio indicado debido a que se trata de una zona abierta y despejada, en la que la columna es fácilmente observable, al tiempo que, de alguna manera, permanece vigilada desde el caserío». También se encuentra el 163, ubicado más al sur cerca de la carretera de Frades y el 165 se ubica más al norte, muy cerca también de la carretera hacia San Pedro. Tres ejemplos de un rico legado que puede descrubrirse en Membribe.