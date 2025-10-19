Remanso de paz y actividades en pleno Rebollar

S. Dorado Agallas Domingo, 19 de octubre 2025, 05:00 Compartir

Enclavado en El Rebollar, comarca que hace honor a su nombre con la flora que abunda, el término municipal de Agallas es un refugio de paz y naturaleza para quienes buscan tranquilidad. Incontables senderos, tanto de baja dificultad como de alta montaña, ascendiendo, por ejemplo, al refugio de La Canchera. Las rutas están señalizadas y ofrecen un gran atractivo para los amantes del senderismo.

El pueblo cuenta además con la dehesa, un espacio accesible por el que pasear apaciblemente. Además, Agallas dispone de todo lo necesario para una escapada rural idónea, empezando por casas rurales: dos particulares y casas muy asequibles de titularidad municipal. Hasta las fuentes de la localidad conforman en sí mismas una interesante ruta con el fluir de agua como hilo conductor; fuentes de piedra y abovedadas, parte del rico patrimonio del pueblo que recuerda a las cántaras y aguaderas.

Agallas ofrece además fechas muy marcadas en el calendario para quien desee experimentar otro ambiente y conocer las tradiciones. Los vecinos celebran las fiestas la primera semana de agosto con un amplio abanico de actividades y una población disparada. Asimismo, está ala vuelta de la esquina una destacada fecha: el Día de Todos los Santos, en el que es costumbre celebrar una carbochada, un asado de castañas popular, en la plaza del pueblo.

Las instalaciones y servicios son de lo más completos, preservando a su vez la esencia de entorno rural: frontón, parque infantil, piscina municipal, la zona recreativa de la dehesa, hostelería, y hasta un camping que abre en época estival. Un vetusto rebollar presta su sombra y frescura en los meses de calor, que dan paso más adelante a la época de recolección de setas para los amantes de la micología.

Temas

Agallas