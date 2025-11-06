Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Inicio del curos del Programa Interuniversitario de la Experiencia de Castilla y León. EÑE

Récord de participación en la Universidad de la Experiencia de Alba

Este es su segundo año, y ha pasado de 17 alumnos a 22

EÑE

Alba de Tormes

Jueves, 6 de noviembre 2025, 19:20

Comenta

La villa ducal ha iniciado su segundo año en el Programa Interuniversitario de la Experiencia de Castilla y León con un récord de alumnado, siendo la sede más numerosa de las 16 que participan en la modalidad online con un total de 22 alumnos y alumnas.

El curso comenzó el pasado 23 de octubre. En esta modalidad, el alumnado acude al salón de plenos del Ayuntamiento, donde asiste a las clases en formato online. Una vez finalizada la sesión, el profesor se conecta con todas las sedes para resolver dudas y fomentar el debate sobre los contenidos tratados.

La alcaldesa de Alba de Tormes, Concepción Miguélez, ha recordado que «hace dos años solicitamos el programa, pero se inscribieron muy pocas personas. Estábamos convencidos de que Alba contaba con población suficiente. El resultado fueron 17 personas inscritas el año pasadoy este año hemos alcanzado las 22». El actual trimestre se dedica al derecho.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Las primeras nieves llegan a La Covatilla
  2. 2 Muere un hombre de 83 años mientras visionaba una película en un sex shop
  3. 3 Un conocido influencer se recrea con Salamanca y desvela datos que muchos locales no conocen
  4. 4 Un salmantino asesorará a la poderosa presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen
  5. 5 Lo paran mientras paseaba al perro y acaba en el banquillo por llevar coca, una báscula y 1.400 euros en metálico
  6. 6 Malestar en Puente Ladrillo: «Si te quejas te llaman racista»
  7. 7 Indignación en Pelabravo por la destrucción de las ruinas del castillo de la Torre Mocha
  8. 8 Deniegan a Joselito que pueda declarar que su jamón tiene «propiedades saludables»
  9. 9 La creación de un puente que una las Arribes y Portugal llega a la Unión Europea
  10. 10 Detenido tras amenazar con una navaja al dueño de un negocio en Pizarrales por no cambiarle un producto

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Récord de participación en la Universidad de la Experiencia de Alba

Récord de participación en la Universidad de la Experiencia de Alba