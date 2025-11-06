Récord de participación en la Universidad de la Experiencia de Alba Este es su segundo año, y ha pasado de 17 alumnos a 22

La villa ducal ha iniciado su segundo año en el Programa Interuniversitario de la Experiencia de Castilla y León con un récord de alumnado, siendo la sede más numerosa de las 16 que participan en la modalidad online con un total de 22 alumnos y alumnas.

El curso comenzó el pasado 23 de octubre. En esta modalidad, el alumnado acude al salón de plenos del Ayuntamiento, donde asiste a las clases en formato online. Una vez finalizada la sesión, el profesor se conecta con todas las sedes para resolver dudas y fomentar el debate sobre los contenidos tratados.

La alcaldesa de Alba de Tormes, Concepción Miguélez, ha recordado que «hace dos años solicitamos el programa, pero se inscribieron muy pocas personas. Estábamos convencidos de que Alba contaba con población suficiente. El resultado fueron 17 personas inscritas el año pasadoy este año hemos alcanzado las 22». El actual trimestre se dedica al derecho.