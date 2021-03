Exuberancia y seguridad; Ciudad Rodrigo combina un rico patrimonio con opciones de ocio al aire libre, y prepara nuevas ofertas turísticas, así como ampliación de horarios en museos y edificios emblemáticos, tal y como asegura la delegada de Turismo, Beatriz Jorge.

¿Por qué es una buena opción hacer una escapada a Ciudad Rodrigo?

Es una de las localidades estrella de Castilla y León y con una gran riqueza patrimonial a la vez que natural; es una zona que conjuga ambas riquezas, sobre todo teniendo en cuenta la situación actual, es un espacio tranquilo, muy amplio y que ofrece una gran seguridad al viajero a la vez que disfrute.

¿Cómo ha evolucionado la oferta turística de cara al próximo puente y la Semana Santa?

Desde la Delegación de Turismo hemos apostado por la Semana Santa, vamos a contar desde el día 25 de marzo, —no vamos a esperar al 1 de abril—, abriendo todos los espacios que dependen de la delegación: en el Palacio de los Águila tenemos dos patios abiertos que anteriormente no se podían visitar. En el patio principal van a estar todas las exposiciones abiertas de manera totalmente gratuita. Tenemos la exposición “Wellington frente a Napoleón” en la planta baja; y en la primera planta en estos momentos hay una de pintura, y la de Gaita y Tamboril se abrirá en los próximos días. La semana previa al 1 de abril inauguraremos una de fotografía, así que estaremos a rebosar de cultura. El horario es de 10:00 a 14:00 horas, pero se ampliará en Semana Santa, abriendo también de tarde. También tenemos el Museo del Orinal, prácticamente único, que también abre ya en sábados y domingos de 10:00 a 14:00 horas, además de mañana y tarde en días de diario. Es la única actividad en la que hay que abonar dos euros en el caso de los adultos, y un euro en el caso de jubilados y niños a partir de 12 años, así que casi es simbólico.

¿Alguna novedad más a la vista?

Durante la Semana Santa y desde el 25 de marzo vamos a abrir una exposición muy interesante en la Casa de la Cultura sobre “La Charrada”, fiesta de interés turístico general que se celebra el Sábado de Gloria, una exaltación del folclore charro. Como desgraciadamente no se puede celebrar por las aglomeraciones, hemos querido recordar que este año se celebra el 30 aniversario de la declaración de “La Charrada” como Fiesta de Interés Turístico Regional. Con esa efeméride hemos preparado la macroexposición que resume esos treinta años, muy interesante y gratuito; otro de los atractivos para el turismo y con un amplio horario de apertura. A mayores, indispensable la visita a la catedral, la Casa de los Vázquez y otros edificios históricos, además de por supuesto la muralla, un privilegio absoluto, que permite pasear y que no tiene horarios. Si prefieren hacerlo de forma guiada, que no se le olvide a nadie que las visitas guiadas se vuelven a retomar y se gestionan desde la Oficina de Turismo, de hecho es muy recomendable. Todo se complementa con el turismo en la comarca; recomiendo encarecidamente visitar Siega Verde, a 17 kilómetros.

¿Qué ofrece Miróbriga a nivel gastronómico?

Qué mejor que un chuletón de morucha o un buen jamón ibérico, de muy buena calidad ya que la materia prima se cría en la zona, o probar un poco de ese famoso farinato que nos caracteriza.