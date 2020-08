Los servicios sanitarios en la comarca de Béjar han activado el protocolo de rastreo ante la aparición de dos positivos en un matrimonio de la localidad, lo que ha llevado a rastrear entre sus familiares y contactos para determinar si hay más personas afectadas.

Al parecer, los familiares más cercanos, como los hijos de la pareja, se han realizado las pruebas para conocer la posibilidad de un contagio o no y hoy podrían conocer los resultados. Diversas fuentes han manifestado, no obstante, que la carga viral de los afectados es mínima por lo que es posible que no hubieran contagiado a sus contactos más estrechos. Se encuentran en su domicilio cumpliendo con la cuarentena, según detallan las mismas fuentes.

El Ayuntamiento de la localidad ha aprovechado esta circunstancia para apelar a la responsabilidad entre los vecinos, sobre todo los más jóvenes, estableciendo una serie de recomendaciones. El alcalde, José María Garrido, ha hecho público un bando por la megafonía del Ayuntamiento en el que aconseja el cierre de peñas y recuerda la prohibición del botellón. Pide, además, medidas estrictas de distancia social y el uso de mascarillas y otras medidas de seguridad.

La guardería municipal está cerrada, aunque hoy está previsto que se celebre una nueva sesión de cine de verano en el patio del colegio. El Ayuntamiento mantendrá la actividad pidiendo el uso de mascarillas y una distancia de dos metros entre silla y silla, que han de llevar de sus casas lo propios espectadores.

La localidad ha incrementado su censo de forma notable ya que ha habido días de fin de semana en que son cerca de 1.800 las personas que se encuentran en el pueblo cuyo censo es de cerca de 500 personas.