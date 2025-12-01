Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Los quintos nacidos en 1935 se reencontraron en un comida. TEL

Los quintos de 1935 se reencuentran en Guijuelo

Siete guijuelenses celebran sus noventa años de vida con una emotiva comida sorpresa que ideó la hija de uno de ellos

TEL

Guijuelo

Lunes, 1 de diciembre 2025, 18:40

Comenta

Francisco Demetrio Sánchez, Santos Carrasco Manzano, Germán Mayoral Sánchez, Ángela Rodríguez Gómez, Rocío López Martín, Isabel Sánchez Martín y Hortensia Vicente Iglesias son de Guijuelo y quintos.

Nacieron en el mismo año y se han reunido para celebrarlo, una situación muy habitual en Guijuelo, donde los quintos se reúnen todos los años para celebrar sus 25, 30, 40 o 50 años. Pero en esta ocasión era un momento muy especial porque este grupo de siete personas son los quintos que a lo largo de 2025 han celebrado sus 90 años de vida. Nueve décadas desde su nacimiento no han impedido que todos ellos, acompañados por Filomena Blanco Pallá y María Victoria Pérez Pina, las cónyuges de dos de ellos, se hayan rencontrado una vez más para celebrar un cumpleaños tan emotivo. Se reunieron para comer y disfrutar de unas horas a lo largo de las cuales recordaron, a buen seguro, tiempos de su juventud u otros quintos que ya no pueden estar. Nacieron en 1935 y han sido testigos y protagonistas de la evolución de Guijuelo en estas décadas. De hecho, los hay que siguen al pie del cañón y muy activos. Ellos ponen cara al dinamismo de los guijuelenses y, aunque los achaques no faltan, el reencontrarse a los noventa tiene gran mérito.

Fue Helga, la hija de Francisco, la encargada de reunirlos después de haber dado con una foto de los años ochenta de otro encuentro que habían celebrado los quintos. Había muchos más y, de hecho, en esta comida de 2025 iban a haber participado más, pero, por diferentes razones, no fue posible, aunque todos estuvieron presenten en el recuerdo.

