Viandantes caminando en un día de mucho viento en la capital. ARCHIVO

El punto de Salamanca que ha marcado la racha de viento más fuerte de toda España

Se han registrado 86 km/hora

La Gaceta

Salamanca

Sábado, 25 de octubre 2025, 14:57

Comenta

La madrugada de este sábado ha estado marcada por el viento en buena parte del país, y especialmente en la provincia. La Covatilla ha registrado la racha más intensa de toda España, con 86 kilómetros por hora a la 1:10 de la madrugada, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Además, el enclave ha marcado también la velocidad media máxima del día, con 55 kilómetros por hora, lo que refuerza la intensidad del episodio en la zona.

En otros puntos del país, el viento también ha soplado con fuerza: en el Retiro de Madrid se han alcanzado 84 km/h, en Sierra Nevada los 79 km/h, y en Retamal de Llerena (Badajoz) los 76 km/h. En cuanto a la velocidad media, destacan Estaca de Bares (A Coruña) con 52 km/h y Pradollano con 50 km/h.

Toda la provincia de Salamanca se encuentra además bajo aviso amarillo este sábado debido a las fuertes lluvias previstas que ya se han dejado notar a lo largo de la mañana.

