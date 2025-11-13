Los puestos de comida y bebida del Carnaval del Toro tendrán una vigencia de dos años El Ayuntamiento anuncia que las concesiones serán para 2026 y 2027

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo sigue poniendo en marcha la maquinaria para la próxima edición del Carnaval del Toro del año 2026. En esta ocasión se trata del inicio de los trámites para la autorización de los puestos de venta ambulante y de los puestos de comidas y bebidas que estarán en las calles durante esas fechas.

La concejala Paola Martín, integrante de la comisión del Carnaval del Toro, informó que el pliego de condiciones para los puestos de comida y bebida ya está disponible y que en él se mantienen los mismos espacios que en el año anterior: el parque de La Glorieta, la plaza del Buen Alcalde, la plaza del Conde, la plaza del Jazmín, la plaza de Amayuelas y la de San Salvador. Como novedad de este año será que la concesión de los puestos tendrá una validez de dos años. «Permitirá la colocación del puesto en los Carnavales de 2026 y 2027 y el canon de salida será de 1.340 euros», señalaba Martín.

En relación a los puestos de venta ambulante se contemplan tres zonas disponibles que son el Parque La Glorieta con 94 puestos, la Plaza del Buen Alcalde con 40 puestos y la Plaza del Conde con otros 57 puestos, para un total en torno a unos 195 puestos. En ellos solo se podrá hacer la venta al por menor de productos al uso como marroquinería, bisutería, textil, calzado, mercería, artículos de uso doméstico y juguetes, artículos de ornato y de bazar, de regalo, artesanía, golosinas, entre otros. En este caso el canon será de 80 euros para un puesto de 4 metros cuadrados.

Sorteo de las nuevas casetas

El próximo 20 de noviembre, el salón de plenos de la Casa Consistorial acogerá el sorteo de las nuevas casetas para las peñas y de aquellas que hayan quedado vacantes con respecto al año anterior.

La principal novedad en este caso es el aumento de espacios disponibles con la instalación de nueve nuevas casetas, el Paseo de Fernando Arrabal, en el entorno de la muralla y la Puerta del Sol. Marcos Iglesias señaló en el mes de octubre, con esta decisión, «se ha atendido la petición realizada por los peñistas «y que de cara al sorteo se dará prioridad a aquellas peñas que estén constituidas en asociación, una circunstancia que el Consistorio impulsa también en el caso de los tablaos.