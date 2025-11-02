Puente del Congosto limpia con medios propios el cauce del Tormes

TEL Puente del Congosto Domingo, 2 de noviembre 2025, 23:13 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Puente del Congosto ha llevado a cabo la limpieza del entorno del paseo fluvial junto al Tormes, que es la zona del río más próxima a las viviendas del pueblo.

Han sido los obreros del Consistorio los que lo han llevado a cabo con el objetivo de acondicionar el cauce del río de cara a los incrementos de caudal que puedan darse con las lluvias. De hecho, el río ya ha subido este fin de semana y se trata de un cauce que puede experimentar importantes crecidas y la presencia de maleza puede suponer un riesgo. De ahí que el Consistorio haya llevado a cabo el desbroce. Son unas tareas que no terminan de limpiar todo el río pero al menos intentan reducir el impacto ante las crecidas.

De hecho, la zona solicitada por el Ayuntamiento de Puente del Congosto para limpiar a través del Plan de Cauces de la Diputación superaba los 48.000 metros cuadrados. Una zona muy amplia que pone de manifiesto los problemas que provoca el crecimiento de la maleza en el cauce del río. Sólo se aprobó subvención para ejecutar la limpieza de 3.125 metros cuadrados con una ayuda de 4.500 euros por parte de la Diputación provincial, según recoge la relación de intervenciones autorizadas por la institución provincial dentro del Plan de Cauces 2025 de la Diputación. La solicitud planteada por Puente del Congosto era la más amplia y sólo una limpieza en el río Gamo en Alaraz superaba los 10.000 metros cuadrados (en este caso, se pidió ayuda para limpiar 20.600 metros y se concedieron también 3.125). En total, el Plan de Cauces 2025 aprobado por la Diputación y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia del 7 de julio pasado plantea una inversión de 271.000 euros en 93 cauces de toda la provincia con un máximo de 5.000 euros, que es justamente lo que le ha correspondido a Puente del Congosto.

Vecinos cercanos al cauce consideran insuficiente esta intervención para limpiar y evitar que la maleza y los árboles puedan provocar la acumulación del agua y que el río se desborde. Han planteado al Consistorio la necesidad de llevar a cabo la limpieza del río antes de la llegada de las lluvias, si bien, los medios municipales son más limitados y la intervención se ha centrado fundamentalmente en limpiar el paseo fluvial y la zona más próxima a las casas.

Las lluvias del sábado implicaron el crecimiento del caudal a su paso por la localidad de modo que ayer se registraban más 13,20 metros cúbicos por segundo, mientras que el sábado, el caudal del río era de 3,41 metros cúbicos por segundo. Y es que el Tormes es un río que sube su caudal de forma notable cuando se producen precipitaciones. Nace en plena Sierra de Gredos y cuenta con numerosos afluentes y gargantas que permiten un crecimiento rápido.