¿Puedo tener peña en mi pueblo? Conoce las restricciones de los pueblos salmantinos

La Junta de Castilla y León editó una guía práctica para la celebración de fiestas populares que remitió a los ayuntamientos para que tuvieran claro qué se puede hacer y qué no dentro de las celebraciones populares. Entre ellas, la prohibición de las peñas. El ejecutivo autonómico decretó ciertas limitaciones del 20 de julio al 2 de agosto, que luego ha prorrogado hasta el 16 de agosto, por encontrarse la comunidad en nivel 1 de alerta. Al menos durante este fin de semana y toda la semana próxima, la situación será la siguiente:

¿Se permiten las peñas?

Mientras dure el nivel 1, como mínimo hasta el día 16 de agosto, no se permiten.

¿Se pueden celebrar encierros?

Los encierros urbanos no se permiten con carácter general, por la aglomeración de personas participantes, público, y en esencia, por su propia dinámica de desarrollo. Los de campo han de tener en cuenta factores como el recorrido, el número de participantes, limitación a caballistas, limitación del público. En cualquier caso, precisarían de evaluación previa del riesgo sanitario. Las vaquillas o capeas no se permiten y los concursos de recortes siguen las reglas de los espectáculos taurinos mayores (75% de aforo en la plaza, 1´5 metros entre grupos de convivientes, uso de mascarilla si no se puede guardar la distancia y se permite comer y beber).

¿Cuántos podemos estar en una terraza?

Diez personas sentadas en una terraza. No se permite el consumo en barras, aunque sea de chiringuitos, y los clientes han de estar sentados. Los cócteles y convites de pie están prohibidos.

¿Están permitidos los fuegos artificiales?

Se pueden realizar sin necesidad previa de evaluación del riesgo sanitario cuando los espectadores puedan observarlos sin necesidad de desplazamientos o sin que produzcan aglomeraciones y que la entidad local disponga de mecanismos que eviten aglomeraciones (se considera recinto cerrado, tendrá un aforo del 75% con un máximo de 1.000 personas). Si no pueden cumplirse esos criterios, será necesaria la previa evaluación del riesgo sanitario, que deberá solicitarse al Servicio Territorial de Sanidad con una anticipación mínima de 10 días hábiles de antelación a la fecha de celebración de los fuegos.

¿Puede haber romerías y procesiones?

Sí, se pueden celebrar al aire libre siempre que se cumplan las siguientes condiciones: el recinto donde se realicen tiene que estar acotado aunque sea en la propia calle; el aforo máximo del recinto será del 75% con un máximo de 1.000 personas y tendrá que mantenerse la distancia de seguridad. Durante el nivel 1, aún en vigor, los asistentes deben permanecer sentados. Tampoco se permiten las muestras físicas de devoción o tradición (besapies, por ejemplo) y se sugiere sean sustituidas por otras que no conlleven riesgo sanitario. Pese a estas recomendaciones, la Diócesis de Plasencia no permite las procesiones en sus municipios de la comarca de Béjar.

¿Se permiten hinchables y carruseles?

En las atracciones con asientos, el 75% de ocupación por cada fila. Las que no tienen asiento, sólo un 50% de la capacidad de la instalación si es posible mantener la distancia de seguridad interpersonal, y si no es posible, el 30% de aforo. En el caso de hinchables y similares, las atracciones carecen de asientos y no es posible garantizar la distancia de seguridad entre los usuarios no convivientes, por lo que deben ser utilizadas con un aforo máximo del 30%. A mayores, deberán seguirse las medidas de higiene y desinfección regulares y diarias.

¿Y las fiestas de la espuma?

No están permitidas, dado que no se garantiza el cumplimiento de la distancia de seguridad y la mascarilla carece de utilidad dada la humedad.

¿Se permiten las paellas?

Se pueden celebrar sin necesidad de evaluación del riesgo sanitario si se cumplen las siguientes condiciones: el número de asistentes no supera los 1.000 en espacio al aire libre y 500 en espacio cerrado; no implica aglomeración de personas, es posible el cumplimiento de la distancia de seguridad y se cuenta con una organización que permita la aplicación de las medidas de control de virus respiratorios. Pese a ello, la consejera de Sanidad pidió que no se celebraran.

¿Qué pasa con las verbenas?

El público deberá estar sentado y tendrán un aforo del 75% del recinto con un máximo de 1.000 personas. Se debe guardar la distancia de seguridad entre grupos de no convivientes. Se identificarán áreas o zonas diferenciadas que permita mantener la distancia de seguridad interpersonal. No se podrá comer ni beber durante el espectáculo, será necesaria la mascarilla y el espectáculo deberá terminar, como muy tarde, a la 1:30 horas (mismo horario del cierre de la hostelería).