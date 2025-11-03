El pueblo salmantino que instalará jaulas trampa para luchar contra la plaga de palomas La colocación arrancará este mes para combatir la superpoblación de estas aves. Se ha previsto que serán necesarias entre seis y ocho sistemas que se repartirán en la localidad. La campaña se prolongará durante un año para poder valorar los resultados

Palomas posadas en un tejado, sin miedo al búho de cerámica colocado por los vecinos para ahuyentarlas.

EÑE Monterrubio de Armuña Lunes, 3 de noviembre 2025, 07:30

La localidad armuñesa ha determinado iniciar actuaciones para poder combatir la plaga de palomas que afecta al municipio y lo hará con la instalación en distintos puntos de las llamadas jaulas trampa.

La superpoblación de estas aves ha obligado al Consistorio de Monterrubio de Armuña a tomar esta decisión.

«La idea de trabajo que vamos a poner en marcha incluye la instalación de entres seis y ocho jaulas en distintos puntos de la localidad», aseguró el alcalde, David Matute, «es un plan de capturas que por el momento se prolongará durante un año para ver hasta que punto podemos combatir la plaga que afecta a la localidad».

Para la instalación de las jaulas trampa se han mantenido contactos con distintas comunidades de vecinos y propietarios de distintas urbanizaciones del municipio de forma que se van a concertar los puntos de colocación, que se busca que sean posaderos habituales de estas aves con el objetivo de ser lo más eficientes posibles en la retirada de palomas.

Las quejas vecinales por la suciedad que se acumula debido a la presencia masiva de palomas, aunque desde el Consistorio no han podido ofrecer datos sobre su número concreto, está detrás de esta medida. Tanto tejados de viviendas como canalones de bajada de agua que se obstruyen con las deyecciones de las palomas, espacios públicos, parques e incluso las piscinas, se están viendo afectadas en estos momentos.

«Además, sabemos que se ha disparado la población de palomas porque están encontrando espacios muy cómodos en el municipio, como son las placas solares de los tejados, ya que se cobijan bajo ellas. También ha bajado la actividad de los gatos, que actuaban como depredadores naturales de estas aves», resaltó el regidor del municipio.

La instalación de las primeras jaulas trampa se ha previsto que se lleve a cabo este mes, para iniciar la retirada de animales. Esta colocación también conllevará controles y balances de las aves capturadas para ver si la medida funciona. En las jaulas habrá comida y agua para ofrecer un trato ético y correcto a las palomas.

Cabe recordar, que Monterrubio de Armuña instaló hace cinco años algunas jaulas trampa en el municipio con este mismo objetivo de conseguir aminorar la plaga de palomas. En aquel momento el punto escogido fue la cubierta del pabellón.

Monterrubio de Armuña no es el primer municipio que combate esta plaga con sistemas de recogida de aves. Así, en la localidad de Carbajosa de la Sagrada se logró retirar más de 2.500 palomas a lo largo de un año, desde diciembre de 2020 a diciembre de 2021. En Terradillos en 2020, tras dos años de tramitación, se logró que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León autorizase la entrada de una comisión municipal para llevar a cabo la limpieza de un piso de la calle Duero invadido por las palomas. Otras localidades que han tenido plagas similares son Alba, Peñaranda, Villoria y Ciudad Rodrígo.