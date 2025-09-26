El pueblo salmantino finalista para ser el más bonito de Castilla y León para National Geographic Cinco rincones de la Región pelean por ser galardonados en el mes de octubre

Castilla y León, la comunidad autónoma más extensa de España, se prepara para conocer cuál de sus joyas rurales será coronada como el pueblo más bonito de octubre por la prestigiosa revista National Geographic. Cinco localidades de la parte occidental de la región —cada una con su propia historia, tradiciones y paisajes singulares— compiten por este reconocimiento que combina belleza, patrimonio y autenticidad.

El certamen, que no solo celebra la arquitectura y los monumentos, también valora la vida que bulle en sus plazas, las leyendas que recorren sus calles y los secretos que esconden sus murallas. Es por ello que los finalistas son la localidad salmantina de San Felices de los Gallegos, Peñafiel (Valladolid), Puebla de Sanabria (Zamora), Palenzuela (Palencia) y Peñalba de Santiago (León).

San Felices de los Gallegos

Entre murallas medievales, casas blasonadas y una historia de resistencia, San Felices de los Gallegos es la localidad salmantina que ha sido elegida como posible pueblo más bonito de octubre. Y no es un municipio cualquiera. Y es que fue escenario de los convulsos episodios entre Castilla y Portugal, cuando el rey luso Dionisio I levantó el castillo que aún hoy corona la localidad. Según la leyenda, esa fortaleza estuvo a punto de cruzar el Atlántico para ser reconstruida en América.

Declarada Conjunto Histórico-Artístico en 1965, la villa conserva rincones que parecen sacados de un libro de historia como el Arco de las Campanas o su Plaza Mayor.

Más allá de su belleza, este pequeño municipio charro simboliza la resistencia de un pueblo que logró librarse del impuesto feudal conocido como 'el Noveno'. Este hito se recuerda cada año en la Fiesta del Noveno, declarada de Interés Turístico Regional en 2005, y convertida en seña de identidad de la villa.

Peñafiel

La villa vallisoletana se alza bajo la silueta de su castillo medieval en forma de barco, uno de los más singulares de España. Hoy, alberga el Museo Provincial del Vino, epicentro de la Denominación de Origen Ribera del Duero. Su Plaza del Coso, de origen medieval y rodeada de casas con balconadas de madera, sigue siendo escenario de festejos taurinos desde hace siglos.

Palenzuela

Palenzuela, conocida como la 'pequeña Toledo palentina', es una joya histórica escondida en la comarca del Cerrato Palentino. Sus calles y plazas parecen narrar siglos de historia, ofreciendo a los visitantes un paseo inmersivo por más de 2.000 años de pasado que se percibe en cada piedra y en cada muro. La villa ostenta el título de 'Muy Noble y Leal Villa', un reconocimiento a su relevancia histórica y a su papel destacado en diferentes etapas de Castilla. Sus monumentos y edificios emblemáticos —desde el Castillo de Palenzuela hasta la Iglesia de Santa Eulalia— reflejan la riqueza arquitectónica que une lo medieval con lo renacentista. El Arco de la Paz, la puerta de entrada al casco antiguo, y el puente histórico, junto con el Museo de Palenzuela, completan un recorrido que permite conocer tanto la historia como la vida de sus habitantes a lo largo de los siglos.

Peñalba de Santiago

Escondida en el valle del Silencio, en el corazón del Bierzo leonés, Peñalba de Santiago es una aldea que parece salida de un cuento. Sus casas de piedra con tejados de pizarra, calles estrechas y aire místico giran en torno a la iglesia mozárabe del siglo X, uno de los mejores ejemplos de este arte en España. Declarado Bien de Interés Cultural, el pueblo se integra en un paisaje de naturaleza salvaje que refuerza su halo misterioso.

Puebla de Sanabria

Situada a los pies del lago de Sanabria, el mayor de origen glaciar de la península, Puebla es un entramado de callejuelas empedradas, balcones de piedra y madera y un imponente castillo de los Condes de Benavente que vigila desde lo alto. Su casco histórico está declarado Bien de Interés Cultural, y la villa transmite la sensación de haberse detenido en el tiempo.