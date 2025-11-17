El pueblo de Salamanca, ejemplo fiel de la España vaciada en invierno: «Si hace buen tiempo me quedo tres o cuatro días...» La localidad cuenta con 70 habitantes que se reduce a 35 durante la época invernal. Hay muchos vecinos en edad avanzada, «este año han fallecido cinco y el pasado seis». Otro municipio como Salmoral destaca por multiplicar su población por 20 en verano

«A partir de Los Santos nos quedamos los que vivimos en el pueblo todo el año», asegura el alcalde de Salmoral, Carlos Hernández, una localidad cuyo padrón cuenta con 112 habitantes, según el último censo del INE. Esta es una de esas localidades cuya variación de habitantes entre el verano y el invierno es más fuerte en la comarca de Peñaranda, ya que en agosto llega a multiplicar su población por 20.

Otra localidad como Malpartida es un ejemplo de esos municipios que experimentan una variación de población considerable dependiendo del momento del año. Es el pueblo más pequeño de la zona de Peñaranda de Bracamonte y aunque al finalizar 2024 contaba con 80 habitantes ahora mismo tiene 70 en su padrón. «Hemos perdido 20 personas esta legislatura, en invierno se quedan viviendo 35», según los cálculos del alcalde, José Luis Salinero. «En invierno hay que mantener el alumbrado público, el agua potable y todos los servicios en perfecto estado y esto tiene un coste», asegura el regidor. La vuelta de los vecinos que optan por el pueblo para el buen tiempo suele coincidir con la Semana Santa, detalla Salinero.

La caída de población está siendo muy pronunciada debido a que hay muchos habitantes en edad avanzada. «Este año han fallecido cinco personas y el año pasado seis», asegura Juan Valverde.

En positivo, está la tendencia a tener una segunda vivienda en el que fue el pueblo de padres, abuelos o bisabuelos. «Cuando hace bueno, el fin de semana viene mucha gente porque hay muchas casas nuevas», explica Juan Valverde.

El pueblo está muy cuidado, incluso Malpartida presume de una plaza nueva decorada con murales y de actividad a diario, pues, aunque pocos, están muy bien organizados.

«Echo muy poco de menos a la gente porque estamos muy a gusto en el pueblo», asegura Felisa Carretero Prieto, una de las vecinas que permanece durante todo el año. En Malpartida sí están muy unidos y asisten con mucha frecuencia a hacer ejercicio, además cuentan con la edil Rosa Castañeda que está pendiente de todos y muy comprometida con mantener activa la vida social.

Hace escasos días se celebraba el Día Universal del Orgullo rural, una fecha subrayada para reivindicar y defender los derechos de las personas que deciden vivir en los pueblos. La mirada en el mundo rural ha tomado otra perspectiva desde que se puso de moda el término de España vacía. Algunos apuntan al escritor Sergio del Molino, como el que con su libro removió conciencias al hacer ver que «hay dos Españas, una urbana y europea y otra interior y despoblada».

Ampliar «En verano se está muy bien, viene mucha gente» Juan Valverde tiene casa en Malpartida y en Salamanca. Cuando hace bueno se va a su pueblo y aprovecha para atender el huerto y disfrutar de la naturaleza. Describe perfiles de personas que pasan mucho tiempo del año en Malpartida. «Somos 2 o 3 los que vivimos fuera y venimos todos los días», indica. «Yo si hace buen tiempo me quedo tres o cuatro días seguidos», explica. Por otro lado, hay otro perfil de personas que residen en Malpartida cuando hace bueno: «Hay 3 o 4 familias de jubilados que vienen en abril y se van después de los Santos».

Ampliar «Venimos siempre que podemos» Lorena Velayos y Ángela Velayos, madre e hija, residen en Madrid pero veranean y aprovechan los días de descanso para acercarse a Malpartida. «En verano puedes ir al campo con tranquilidad, es difícil perderse y tenemos un paisaje muy bonito», aseguran. Recuerdan el origen del nombre de Malpartida. «Los de este lugar y Santiago de la Puebla partieron una sandía para repartirse el término, el origen viene porque quedó mal partida, ellos se quedaron con la parte más grande y nosotros con los molinos», explica la hija. Ángela Rodríguez tiene 87 años que los ha vivido íntegramente en Malpartida, el pueblo en el que nació. «Siempre he vivido aquí, nací aquí y aquí sigo», asegura. «Estamos muy unidas y lo más esencial lo tenemos garantizado, cada dos días viene un panadero y entre semana otros vendedores ambulantes», detalla.