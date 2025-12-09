PSOE en Béjar: «Esperamos que estos presupuestos ayuden a reencontrar la senda de la actividad y de la apuesta por el futuro de la ciudad» Aumenta la partida del Corpus Christi de 18.000 a 25.000 euros y La Covatilla se lleva un millón de euros.

El PSOE de Béjar ha obtenido el apoyo de las dos concejalas no adscritas así como Tú Aportas para aprobar los presupuestos del ejercicio 2026 que, en su opinión, están basados «en el consenso necesario entre distintas sensibilidades y diferentes visiones políticas con el objetivo común del bienestar de las bejaranas y los bejaranos».

Para ese partido, se trata de unas cuentas que afrontan la subida salarial del personal municipal acumulado en los dos últimos años con un diez por ciento de incremento en gastos de personal y, además, también reflejan un esfuerzo de contención en el gasto. Además, el PSOE destaca una subida de la partida del Corpus, que pasa de 18.000 a 25.000 euros ya que, afirma, es necesario asumir el aumento de costes y la necesidad de invertir en esa fiesta.

Las cuentas elaboradas por PSOE y Tú Aportas en colaboración con las dos no adscritas mantendrá el servicio de autobús ya que incorporará un nuevo vehículo en 2026 y la escuela de música y, además, remodelará el parque municipal de La Corredera con renovación del mobiliario a través de una partida dotada con 50.000 euros. Además, en cuanto a La Covatilla, la apuesta del equipo de Gobierno se mantiene como «elemento fundamental en el desarrollo de la ciudad» a través de una inversión de un millón de euros así como otras inversiones en eventos relacionados con la Sierra de Béjar y con el entorno natural como, por ejemplo, actos dentro de la semana de la montaña. También aumenta la colaboración con la Universidad de la Experiencia e incorporará otras partidas para realizar congresos científicos.

El PSOE finaliza su valoración afirmando que: «tras dos años para olvidar, esperamos que estos presupuestos ayuden a reencontrar la senda de la actividad y de la apuesta por el futuro de nuestra ciudad. Esperamos contar para ello con la ayuda de otras administraciones, y el compromiso de todas las fuerzas políticas».